هواوي تكشف عن خطة لريادة الصين في الذكاء الاصطناعي

قال مسؤول تنفيذي في هواوي خلال فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي إن تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة، مما يقلل من تأثير العقوبات الأمريكية في شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة.

وأوضح تشانغ بينغان، الرئيس التنفيذي لتقنيات الحوسبة السحابية في الشركة الصينية، أن الشركة تسعى إلى تقليل اعتمادها على أشباه الموصلات من خلال تحويل بعض العمليات الحسابية من الرقاقات إلى السحابة.

وقال بينغان إن قدرتنا الحاسوبية محدودة ولا يمكننا الاعتماد على امتلاك شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ونحتاج إلى التخلي عن العقلية القائلة بأننا لا نستطيع قيادة الذكاء الاصطناعي دون الرقاقات المتقدمة.

وأشار المسؤول التنفيذي في هواوي إلى أن الشركة تنقل طاقة الحوسبة من الأجهزة الطرفية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب، إلى السحابة، مما يقلل استهلاك الطاقة والاعتماد على الرقاقات.

وقال بينغان: “لا يمكننا استخدام الأجهزة الطرفية للتعامل مع جميع العمليات الحسابية؛ لأن العمليات الحسابية عبر الجهاز لا بد أن تكون مقيدة بإمدادات الرقاقات واستهلاك الطاقة وحجم الجهاز”.

ويحتاج هذا التحول إلى مساعدة الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية للتنسيق بين السحابة والجهاز، وتستطيع تقنيات الجيل الخامس المتقدمة في الصين، أي 5G-A، تحقيق 10 أضعاف عرض النطاق الترددي وعُشر زمن الوصول مقارنةً بشبكة الجيل الخامس الحالية.

وفي شهر مارس، كشفت تشاينا موبايل التي تملكها الدولة، وهي شركة الاتصالات الكبرى في البلاد، عن خطة لتسويق شبكة 5G-A عبر أكثر من 300 مدينة صينية بحلول نهاية العام.

وشدد بينغان على ضرورة التخلي عن الاعتقاد بأن غياب رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة يحول دون الريادة في الذكاء الاصطناعي.

وأعرب عن ثقته بقدرة الصين في الحفاظ على مكانتها في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة من خلال الابتكار والنهج الإستراتيجي.

وأضافت واشنطن هواوي، إلى جانب أكثر من 100 شركة تابعة، إلى قائمة الكيانات في عام 2019، مما يتطلب موافقة لشراء تقنيات أمريكية معينة، ويشمل ذلك الرقاقات.

وفي عام 2020، فرضت واشنطن قيودًا جديدة تنص على منع صانعي الرقاقات الذين يستخدمون برامج أو تكنولوجيا أمريكية بيع المنتجات إلى هواوي.

وبالإضافة إلى ذلك، ألغت إدارة بايدن تراخيص سمحت لبعض الشركات الأمريكية بشحن البضائع إلى هواوي.

وتعمل هواوي على البدائل المطورة ذاتيًا. وبعد أشهر من وضعها على قائمة مراقبة الصادرات في عام 2019، قدمت سلسلة شرائح Ascend.

وفي الشهر الماضي، قال بينغان إن شريحة Ascend 910B AI قادرة على المنافسة مع شريحة إنفيديا A100، وهي إحدى وحدات معالجة الرسومات الشعبية المستخدمة في صناعة الذكاء الاصطناعي.