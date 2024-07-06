مزايا صحية جديدة مُتوقعة في ساعات سامسونج Galaxy watch7 القادمة

تطور شركة سامسونج ساعاتها الذكية Galaxy watch باستمرار وتضيف إليها العديد من المزايا الجديدة سواء كانت مزايا صحية أو مزايا خاصة بتتبع اللياقة البدنية، وبفضل هذه المزايا المتقدمة أصبحت ساعات سامسونج الذكية الحديثة من أبرز الأجهزة القابلة للارتداء لتتبع اللياقة البدنية وتتبع النوم والعديد من المؤشرات الصحية.

من المُتوقع أن تطرح سامسونج قريبًا مزايا صحية جديدة متقدمة لساعاتها الذكية القادمة، فقد كشفت واحدة من التسريبات الحديثة أن ساعتي Galaxy Watch7 و Galaxy Watch Ultra القادمتين من المُتوقع أن تحتويا على مؤشر AGEs، ومزية مراقبة السكر في الدم ومزية جديدة تسمح بمشاركة البيانات الصحية مع أفراد العائلة.

إليك المزيد من التفاصيل حول هذه المزايا الصحية المُتوقعة في ساعات سامسونج Galaxy Watch7 القادمة:

1- مؤشر AGE:

AGEs هي مركبات تنتج في جسم الإنسان عند تأكسد جزيئات البروتين والدهون بواسطة جزيئات السكر. ويقدم مؤشر AGE نظرة عامة على الصحة الأيضية وعملية الشيخوخة البيولوجية نظرًا إلى أن مركبات AGEs تتراكم مع تقدم عمر الشخص.

يمكن أن يساعد قياس مؤشر AGEs في التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ويمكن للمستخدمين خفض مستوى AGEs عند ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

2- مراقبة نسبة السكر في الدم:

مزية أخرى مُتوقعة في ساعات Galaxy Watch7 القادمة هي مراقبة نسبة السكر في الدم بطريقة غير جراحية وهي طريقة غير مسبوقة.

ففي الوقت الحالي الطريقة الوحيدة لقياس نسبة السكر في الدم عند مرضى السكري تكون باستخدام جهاز مخصص لقياس نسبة السكر في الدم يتضمن إبرة تُستخدم لإحداث ثقب صغير في الجلد، ثم وضع قطرة دم على شريط الاختبار.

لن تتطلب المزية الخاصة بساعات سامسونج القيام بأي إجراء جراحي، ومع ذلك لا تتوفر في الوقت الحالي تفاصيل دقيقة حول كيفية عمل هذه المزية، لكن التحدي الذي تواجهه سامسونج معرفة كيفية قياس نسبة السكر في الدم بدقة دون إحداث ثقب في الجلد.

3- إمكانية مشاركة البيانات الصحية مع العائلة:

من المُتوقع أن تضيف سامسونج مزية جديدة إلى تطبيق Samsung Health تسمح لأفراد الأسرة بمشاركة بياناتهم الصحية مع الآخرين.

وباستخدام هذه المزية ستتمكن من مراقبة البيانات الصحية الخاصة بطفلك أو أحد أفراد أسرتك من خلال صفحة تعرض تفاصيل الإحصائيات الرئيسية في تطبيق Samsung Health، ولكن سيحتاج طفلك أو أحد أفراد أسرتك إلى امتلاك Galaxy Watch وسيحتاج إلى ارتدائها بانتظام لتتبع البيانات باستمرار.

يمكن لأفراد العائلة التوقف عن مشاركة بياناتهم أو تغيير ما يشاركونه وقتما يريدون، ويمكنهم أيضًا معاينة البيانات التي يريدون مشاركتها قبل مشاركتها فعليًا، وستُحذف البيانات المشتركة تلقائيًا وتُلغى المشاركة بعد مرور مدة طويلة من عدم النشاط.