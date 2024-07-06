مايكروسوفت تتيح للمطورين الاستفادة من قوة Copilot

نشرت مايكروسوفت مستند دعم جديد يشرح نطاق الذكاء الاصطناعي في تطبيقات ويندوز الخارجية.

ومن المفترض أن يوفر تحديث ويندوز 11 القادم المسمى Windows 11 24H2 مزايا إضافية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل محليًا عبر أجهزة حواسيب Copilot Plus، مع أن هذا لا يعني استبعاد مطوري التطبيقات الخارجية.

وسلطت أجهزة حواسيب Copilot Plus الضوء على خطط مايكروسوفت لإدماج الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل ويندوز 11.

وتستطيع أجهزة حواسيب Copilot Plus معالجة مهام الذكاء الاصطناعي محليًا بفضل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة العصبونية، وتريد مايكروسوفت أن يستفيد المطورون من ذلك.

ويسرد المستند أساسيات إدماج الذكاء الاصطناعي في تطبيق ويندوز.

ويقترح استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي أو المستضاف على السحابة إلى جانب إطار عمل الذكاء الاصطناعي، مثل OnnxRuntime.

وتشجع مايكروسوفت إدماج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات ويندوز باستخدام النماذج المحلية أو المستندة إلى السحابة، باستخدام أطر عمل لتسهيل التكامل.

وعلاوة على ذلك، يقترح المستند استخدام لغة البرمجة #C لتطوير تطبيقات ويندوز بصرف النظر عن ++C و Python.

ويشرح المستند كيفية إضافة الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات ويندوز باستخدام النماذج المحلية أو السحابية مع TensorFlow و PyTorch وOnnxRuntime.

ويغطي لغات البرمجة #C و ++C و Python، ويوصي باستخدام OnnxRuntime، ويناقش خصوصية البيانات ومتطلبات النظام وتحسين الذكاء الاصطناعي من خلال تسريع الأجهزة.

ويوضح المستند كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل ويندوز 11، ويعني هذا أن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot لن يظل على الأرجح حصريًا لبرامج مايكروسوفت فقط.

كما يشرح أيضًا مفاهيم الذكاء الاصطناعي الأساسية، مثل DirectML و ONNX و ORT و WinML، ويحدد أدوار علماء البيانات ومهندسي تعلم الآلة ومطوري التطبيقات في تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويوضح المستند الفرق بين النموذج اللغوي الكبير، وتدريب النموذج، والاستدلال، والمطالبات، والمناصب الوظيفية المختلفة للذكاء الاصطناعي، والأجهزة الضرورية.

ويمكنك الاستفادة من Microsoft Copilot Runtime لإضافة مزايا الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقاتك، إذ تحتوي واجهات برمجة تطبيقات محلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة تطبيقات مستندة إلى السحابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويحتوي المستند أمثلة عديدة مع مقتطفات التعليمات البرمجية والتفسيرات لمساعدتك في إضافة نماذج من مزايا الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المحلية أو المستندة إلى السحابة.

ويستطيع Copilot توليد صور مباشرةً داخل برنامج الرسام، أو تلخيص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، أو مطالبة الذكاء الاصطناعي بكتابة ردود عبر أوتلوك، وصياغة المستندات بسهولة عبر وورد.

يشار إلى أن مايكروسوفت استفادت كثيرًا من الذكاء الاصطناعي، وضخت مليارات الدولارات في شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI، بالإضافة إلى بناء مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot المعتمد على نماذج GPT.

وتراهن مايكروسوفت على الذكاء الاصطناعي الذي ساعد عملاقة البرمجيات في تحقيق نتيجة مالية قوية في الربع الأخير.