كيف يساعدك الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على صحتك؟

أصبح معظم الناس يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، حتى عندما يتعلق الأمر بصحتهم، فالكثير من الأشخاص يخبرون ChatGPT عن الأعراض التي يشعرون بها ليمنحهم فكرة عن المشكلة التي يعانونها، وحتى الكوادر الطبية أصبحت تستخدم أدوات مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على تحليلات تنبئية وخطط علاج شخصية، وهذا يدل على أن هذه التقنية قادرة على إحداث ثورة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والاهتمام بصحة الجسم.

هناك عدة طرق يمكن من خلالها أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على صحتك، وسنذكر من هذه الطرق ما يلي:

1- المساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض:

من أبرز الطرق التي يمكن من خلالها أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على صحتك المساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض؛ إذ يمكن أن تحلل الخوارزميات المتقدمة بياناتك الخاصة من السجلات الطبية والتاريخ العائلي بالإضافة إلى تحليل أسلوب الحياة للتنبؤ بخطر الإصابة بأمراض معينة، وعند الكشف عن الأمراض في مراحلها الأولى؛ يمكن وضع خطط العلاج المناسبة مبكرًا؛ مما قد يمنع حدوث مضاعفات خطرة.

2- المساعدة في وضع خطط علاج شخصية:

بعد تحليل البيانات الخاصة بالمريض يمكن للأطباء استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء خطط علاجية مصممة خصوصًا للمريض بناءً على ملفه الصحي، ونمط حياته؛ مما يسهل حصوله على العلاج المناسب له وتقليل الآثار الجانبية والمخاطر المُحتملة.

3- المساعدة في مراقبة المرضى من بُعد:

إذا كنت تعاني مرضًا مزمنًا يتطلب مراقبة منتظمة مثل: مرض السكري أو أمراض القلب؛ فيمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على صحتك ومراقبة أي تغييرات في حالتك من خلال أجهزة المراقبة من بُعد المدعومة بهذه التقنية التي تتبع المؤشرات الحيوية، وتكشف عن تفاقم الأعراض عند المرضى؛ مما يسمح لطبيبك بأخذ إجراءات استباقية لمنع المضاعفات، وهذا يمكن أن يساعدك في البقاء بصحة جيدة، ويقلل الحاجة إلى دخول المستشفى والحصول على الرعاية الطارئة.

4- تقديم الدعم الصحي:

يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم الدعم الصحي بعدة طرق مختلفة؛ إذ تتضمن الساعات الذكية مثل: ساعة Apple Watch خوارزميات ذكية يمكنها مساعدة المستخدمين في تتبع المؤشرات الصحية وتتبع النوم والتوتر؛ مما يساعدهم في الحفاظ على صحتهم، واكتشاف أي مشكلات صحية في وقت مبكر.

وإذا كان المستخدم مصابًا بمرض معين، فيمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي تقديم نصائح صحية مخصصة وتذكيره بأوقات تناول الأدوية، بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول عادات التغذية المناسبة والتمارين الرياضية وكيفية إدارة التوتر وإجراء تعديلات في نمط الحياة؛ مما يساعد في اكتساب عادات صحية تساعد في الحفاظ على صحة الجسم وتقليل خطر الإصابة بأي مضاعفات خطرة.