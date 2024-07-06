كيف ستعزز إضافة روبوت Gemini إلى iOS تجربة استخدام هواتف آيفون؟

أعلنت شركة آبل قبل مدة قصيرة أن روبوت ChatGPT سيكون جزءًا من Apple Intelligence، وقبل أسبوع تقريبًا نشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية مقالًا يشير إلى عزم شركة آبل عقد شراكة مع جوجل للاستفادة من تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وإضافة روبوت Gemini إلى هواتف آيفون ليكون أمام المستخدمين خيارًا آخر من المساعدين الافتراضيين بالإضافة إلى سيري من آبل وروبوت ChatGPT. ومن المُتوقع إعلان ذلك هذا الخريف بالتزامن مع إعلان هواتف آيفون 16 الجديدة وإطلاق الإصدارات النهائية من أنظمة التشغيل الجديدة لأجهزة آبل، وأهمها: نظام iOS 18.

كيف ستؤثر إضافة Gemini إلى iOS في تجربة استخدام هواتف آيفون؟

ستعزز إضافة Gemini إلى iOS تجربة استخدام هواتف آيفون بتحسين تفاعل المستخدم مع هاتفه، ومع أن المساعد الافتراضي سيري يتيح للمستخدمين التفاعل مع هاتف آيفون، فإن إضافة Gemini إلى هواتف آيفون سيُحسن مستوى التفاعل بفضل الوعي السياقي.

إذ إن روبوت Gemini قادر على التعمق في موضوع ما أكثر من المساعد الصوتي، فبدلًا من جعله يفتح المقالات عبر الإنترنت، يمكنك أن تطلب من روبوت Gemini تلخيص المعلومات المهمة في مقال معين مباشرة في المحادثة التي تُجريها مع الروبوت. وهذا لا يساعد في توفير الوقت والجهد وحسب، بل يساعدك أيضًا في تجنب الذهاب إلى مواقع الويب المليئة بالعديد من الإعلانات المشتتة للانتباه، كما أن العديد من المستخدمين يُفضلون إجراء محادثة بدلًا من الاضطرار إلى التنقل عبر موقع ويب مليء بالإعلانات.

بالإضافة إلى ذلك، يمتاز روبوت Gemini بقدرته على التفاعل مع التطبيقات الأخرى، مثل: جيميل وتطبيق Google Keep، وغير ذلك. وبفضل هذه القدرة على التفاعل مع التطبيقات المهمة التي يستخدمها العديد من الأشخاص للتخطيط لمهام العمل والسفر وتنظيم الوقت، يمكنك إنجاز مهام أكثر بكثير مما تفعله مع المساعد الصوتي؛ مما يعزز الإنتاجية.

على سبيل المثال: باستخدام المساعد الصوتي يمكنك طلب عرض قائمة بالرحلات الجوية المتاحة في وقت محدد، وأما باستخدام Gemini فيمكنك التخطيط للرحلة بأكملها، مثل: حجز الرحلة الجوية في الوقت المناسب لك حسب جدول المهام، واختيار الفنادق المناسبة لميزانيتك، والتخطيط للأنشطة التي ترغب في ممارستها في أثناء السفر.