“كاوست” تساهم في ابتكار خرسانة تمتص ثاني أكسيد الكربون مثل الشجر

عقدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، شراكة للبحث والتطوير مع شركة (بارتانا جلوبال) Partanna Global، المتخصصة في علوم المواد، تهدف إلى تعزيز خصائص إزالة ثاني أكسيد الكربون (CO2) من التركيبة الخرسانية المبتكرة التي طورتها شركة بارتانا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم رؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء، وتمثل قفزة نوعية نحو تطوير مواد بناء مستدامة أكثر كفاءة.

تعاون مثمر لتطوير خرسانة ثورية:

ستستغرق هذه المبادرة البحثية مدة 12 شهرًا، وسيركز خلالها خبراء كاوست وبارتانا في دمج تركيبة خرسانة (بارتانا) الحاصلة على براءة اختراع، مع تقنية التقاط الهواء المباشر (DAC)، التي ابتكرتها (كاوست) من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا البيئية والإنشائية التي توفرها الخرسانة، وذلك وفقًا للبيان الذي نشرته شركة (بارتانا) عبر موقعها.

إذ تتميز خرسانة بارتانا بأنها تتنفس مثل الشجر لقدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون (CO2) من الغلاف الجوي مباشرة على مدار دورة حياتها، مع تجنب إطلاق انبعاثات كربونية أثناء الإنتاج.

كما لا تحتاج إلى استخدام الأسمنت البورتلاندي، المكون الرئيسي للخرسانة التقليدية والمسؤول عن نسبة تبلغ 9% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وبدلًا من ذلك، تعتمد على مادة رابطة مبتكرة تُصنع من مزيج من المكونات الطبيعية والمعاد تدويرها والمتوفرة في أرجاء المملكة العربية السعودية، ومنها المحلول الملحي.

بالإضافة إلى ذلك، يُعالج هذا الخليط في درجة حرارة الغرفة، مما يعني تجنب الحاجة إلى عملية (الكلنكر) أو التسخين الصناعي. وتحتوي المادة الرابطة التي تنتجها شركة بارتانا على مركبات تتفاعل مع جزيئات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي ثم تمتصها.

خطوة مهمة نحو تطوير تقنيات بناء مستدامة:

أكد البروفيسور محمد الداودي، أستاذ علوم الكيمياء في جامعة كاوست، أهمية هذا الابتكار في تطوير مواد بناء مستدامة ذات كفاءة عالية، وأشار إلى أن قدرة هذه الخرسانة على احتجاز ثاني أكسيد الكربون تمثل نهجًا استباقيًا للتخفيف من الآثار الناجمة عن تغير المناخ، وتمثل قفزة إلى الأمام في ممارسات قطاع البناء المستدام.

ومن جانبه، عبّر ريك فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة (بارتانا جلوبال)، عن سعادته بالتعاون مع جامعة كاوست لتطوير هذه الخرسانة المبتكرة.

وقال: “تتمثل رؤيتنا في تطوير المواد لتطوير المجتمع، وفي حالة الخرسانة التي طورناها نسعى إلى تحويل المباني إلى إنشاءات معالجة للبيئة الطبيعية بدلًا من أن تضر بها، ومن خلال تعاوننا مع كاوست سنطور هذه التركيبة الخرسانية لتعزيز امتصاصها لثاني أكسيد الكربون، لنتمكن من تغيير طريقة البناء لتكون أكثر استدامة”.

تطوير قطاع البناء عالميًا:

تأتي هذه الشراكة البحثية بعد نجاح الاختبار الأخير الذي أجرته شركة (بارتانا) بالتعاون مع الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة (SRM)، حيث أدمجت الشركة السعودية المادة الرابطة المبتكرة السلبية الكربون في عمليات تصنيع الخرسانة، وأنتجت أول كتل خرسانية سلبية الكربون في منطقة الخليج، مما أثبت فعالية حل بارتانا القابل للتطوير والمتعدد الاستخدامات.

وفي الوقت نفسه، تواصل (بارتانا) تعزيز وجودها في منطقة الخليج من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع كل من مجموعة روشن وهيئة تطوير بوابة الدرعية.

ومن المتوقع أن يثمر هذا التعاون البحثي الجديد مع كاوست ابتكارَ مواد خرسانية ثورية ستُحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في قطاع البناء، إذ سيقدم حلولًا صديقة للبيئة لخفض انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة.

لذلك تمثل هذه الخطوة إنجازًا هامًا لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مساعيها الرامية إلى دعم رؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء، وتعزيز مكانة المملكة كرائدة عالمية في مجال الاستدامة.