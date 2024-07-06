شاومي تخطط لإتاحة تعطيل الإعلانات في أجهزتها

تختبر شركة شاومي خيارًا جديدًا في نظام التشغيل الخاص بها HyperOS للسماح للمستخدمين بتعطيل كافة الإعلانات على مستوى النظام بضغطة زر واحدة.

وتحتوي واجهة MIUI، التي تُعرف الآن باسم HyperOS، في أجهزة شاومي المحمولة على العديد من المزايا المتنوعة، وهي تنال الكثير من الإشادة من المستخدمين، لكنها تحتوي على بعض العيوب، بسبب الإعلانات التي تظهر على مستوى النظام، وهي تُعد مصدرًا رئيسيًا للدخل للشركة.

ويعتمد نموذج أعمال شاومي إلى حد بعيد على الحفاظ على انخفاض أسعار أجهزتها، وتعوّض الشركة ذلك بالاعتماد على عدة طرق لكسب المال، ومنها الإعلانات داخل النظام وتطبيقاتها الأساسية.

وعانى مستخدمو أجهزة شاومي انتشار الإعلانات في النظام وتعارضها مع تجربة الاستخدام السلسة، ويتطلب تعطيل الإعلانات في أجهزة الشركة التنقل عبر مسارات معقدة داخل القوائم والإعدادات، وتعطيل خيارات متعددة منتشرة في أنحاء النظام، مما يجعل عملية تعطيل الإعلانات مملة، وتستغرق وقتًا طويلًا.

وغالبًا ما يدفع هذا التعقيد المستخدمين إلى اتباع حلول خارجية أو إرشادات عبر الإنترنت قد تؤدي إلى الإضرار بالأمان والخصوصية أو تحميل برامج خبيثة.

وتعمل شاومي على منح المستخدمين خيارًا واحدًا يمكن من خلاله تعطيل ظهور الإعلانات أو تفعيلها في النظام، وسيمنح هذا الخيار المستخدمين تحكمًا واضحًا في تجربتهم مع الإعلانات.

ويمكن أن يكون هذا الخيار مفيدًا للشركة ومستخدميها، إذ يمكن للمستخدمين الذين يفضلون تجربة نظيفة خالية من الإعلانات إلغاء ظهورها بسهولة، في حين يمكن لشركة شاومي الاستمرار بتحقيق إيرادات من الإعلانات من المستخدمين الذين لا يمانعون ظهورها.

ورُصدت الميزة الجديدة في مرحلة الاختبار في واجهة شاومي، لكن ما زالت التفاصيل حول طرحها غير واضحة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة توقف ظهور الإعلانات في الإصدارات المرتفعة الثمن من أجهزتها، في حين تظهر الإعلانات في الإصدارات المنخفضة الثمن بنحو أساسي.