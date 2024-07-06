جوجل تجلب نظام التشغيل Fuchsia إلى أجهزة أندرويد

تتولى جوجل مسؤولية تطوير أنظمة تشغيل شائعة تركز على المستهلك، وهي أندرويد وكروم، إلى جانب تطويرها نظامًا تشغيليًا يسمى فوشيا Fuchsia OS.

ومنذ ظهور نظام التشغيل فوشيا أول مرة، كان موضوع الكثير من التكهنات، ويشمل ذلك النظريات بأنه قد يحل محل أندرويد.

ويبدو هذا الأمر غير مرجح في الوقت الحالي، مع أن جوجل تواصل اختبار فوشيا في أماكن جديدة.

وفي الآونة الأخيرة، كانت الشركة تطور نسخة مصغرة من نظام التشغيل من أجل تشغيلها عبر جهاز افتراضي ضمن أجهزة أندرويد.

ويُعد فوشيا بمنزلة نظام تشغيل مفتوح المصدر يشبه إلى حد كبير نظامي التشغيل أندرويد وكروم.

وعلى عكس أندرويد وكروم، لم يُبنَ فوشيا بالاعتماد على نواة لينكس، بل يستخدم زيركون Zircon المكونة من نواة ومجموعة صغيرة من خدمات المستخدم وبرامج التشغيل والمكتبات الضرورية لوظائف النظام الأساسية مثل التشغيل.

وتتيح معمارية زيركون لنظام التشغيل فوشيا تقليل كمية التعليمات البرمجية الموثوقة التي تعمل في النظام إلى عدد قليل من الوظائف الأساسية فقط، مما قد يؤدي إلى تحسين الأمان والاستقرار بسبب انخفاض كمية التعليمات البرمجية ذات الامتيازات العالية.

وأشارت الشائعات منذ منتصف عام 2018 إلى أن جوجل لديها خطط طموحة لشحن نظام التشغيل فوشيا عبر الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب والأجهزة المنزلية الذكية.

ولا يزال الهدف المزعوم لاستبدال أندرويد وكروم بنظام التشغيل فوشيا بعيد المنال، مع أن جوجل نجحت في إطلاق نظام التشغيل عبر الأجهزة المنزلية الذكية، بدءًا من الجيل الأول والثاني من Nest Hub، إلى جانب Nest Hub Max.

ومن أجل تطوير فوشيا إلى ما هو أبعد من الأجهزة المنزلية الذكية، عملت جوجل على مشاريع، مثل Starnix.

ومنذ أواخر شهر أبريل من هذا العام، تعمل جوجل على مشروع جديد يسمى Microfuchsia يهدف إلى جعل فوشيا قابلًا للتشغيل عبر الأجهزة الحالية من خلال المحاكاة الافتراضية.

ووفقًا لشركة جوجل، فإن Microfuchsia هو نظام تشغيل فوشيا يستهدف الأجهزة الافتراضية، وهو مصمم ليكون قابلًا للتشغيل في حلول المحاكاة الافتراضية، مثل QEMU و pKVM.

ويُعد pKVM بمنزلة برنامج لتشغيل أجهزة افتراضية متعددة عبر جهاز فعلي واحد لإطار المحاكاة الافتراضية لنظام أندرويد AVF، وهي ميزة قدمتها جوجل في أندرويد 13 على أجهزة محددة.

وطورت جوجل إطار المحاكاة الافتراضية لنظام أندرويد AVF و pKVM من أجل تشغيل أنواع معينة من مهام العمل في بيئة معزولة وآمنة.

ومن أجل تنفيذ مهام العمل هذه، أنشأت جوجل إصدارًا مصغرًا جدًا من نظام التشغيل أندرويد يسمى Microdroid يحتوي الحد الأدنى من خدمات وأدوات ومكتبات أندرويد الأساسية.

ومن المحتمل أن جوجل تعتزم نشر Microfuchsia واستخدامه بطريقة مماثلة لنظام Microdroid.

وبمعنى آخر، قد تعتزم جوجل جعل Microfuchsia يتولى المهام التي يحتاج نظام التشغيل المضيف – في هذه الحال أندرويد – إلى تنفيذها بطريقة آمنة.

ويخدم Microdroid هذا الغرض، مع أن Microfuchsia قد يؤدي هذه المهام بسرعة وأمان.

وأرسلت التصحيحات سابقًا إلى مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP الذي يضع الأساس لملف APEX الجديد الذي يحتوي Microfuchsia.

ويُعد APEX بمنزلة تنسيق الملف الذي يستخدمه Project Mainline لحزم مكونات النظام. ومن الصعب في الوقت الحالي التكهن بما تخطط جوجل لفعله مع Microfuchsia.