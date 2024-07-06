تسلا تعرض روبوت أوبتيموس في مؤتمر الصين للذكاء الاصطناعي

عرضت تسلا الجيل الثاني من روبوتها البشري أوبتيموس في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، مما يجعله واحدًا من منتجات الذكاء الاصطناعي الأمريكية القليلة التي شوهدت في معرض الذكاء الاصطناعي في الصين.

ويُنظر إلى الروبوت أوبتيموس على أنه مستقبل الروبوتات إلى حد كبير لأنه قادر على التعامل مع مهام متعددة.

وزودت تسلا روبوتها البشري أوبتيموس بشبكتها العصبونية الذاتية التطوير وتقنية الرؤية الحاسوبية.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة، إن الروبوت البشري، الذي لم يدخل الإنتاج على نطاق واسع بعد، قد يرفع القيمة السوقية للشركة إلى 25 تريليون دولار في المستقبل.

وجذب الروبوت البشري أوبتيموس الذي عُرض في معرض شنغهاي الكثير من الاهتمام، مع أنه كان خلف الزجاج، ولم يتحرك أو يتفاعل مع الزوار.

وفي الوقت نفسه، روّجت تسلا للروبوت الشبيه بالبشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو Weibo، مع مطالبة الجمهور بمشاهدة التطور الإضافي للروبوتات البشرية.

وجلب عدد من شركات الروبوتات الصينية منتجاتها إلى المعرض بصفتها بدائل لروبوت أوبتيموس.

وعرضت الشركات المحلية روبوتاتها البشرية للزوار، ويشمل ذلك فورييه Fourier وتليبوت Tlibot وداتاتا روبوتيكس Dataa Robotics وروبوتيرا Robotera وليجو روبوت Leju Robot وشانغهاي كيبلر روبوت Shanghai Kepler Robot وتي5 روبوت Ti5 Robot.

وشمل الحدث إجمالي 18 روبوتًا، ويشمل ذلك Healthy Loong الذي طورته شركة Humanoid Robots.

وبدأ استخدام الروبوتات البشرية في الصين بقطاعات تشمل التعليم والترفيه والرعاية الصحية ورعاية المسنين وتصنيع المصانع، مع أن التقنية لا تزال في مرحلة الأبحاث المعملية، وفقًا لممثلي الشركات، ولم تحقق مبيعات بعد.

وتعد الروبوتات البشرية واحدة من الاستخدامات الواعدة في عصر الذكاء الاصطناعي، مع أن التكاليف المرتفعة تمنع انتشارها على نطاق واسع، وفقا لمهندس في شركة تليبوت Tlibot، وهي شركة أُسست عام 2012.

وقال المهندس إن الروبوت البشري يكلف ما بين 70 ألف دولار و 140 ألف دولار، اعتمادًا على مدى تعقيد وظائفه.

وبالمقارنة، فإنه من المتوقع أن تبيع تسلا روبوتها البشري أوبتيموس بمبلغ يصل إلى 30 ألف دولار.

وأظهرت ليجو روبوت Leju Robot روبوتها كوافو Kuavo المدعوم بنظام التشغيل Kaihong OS، وهو نظام تشغيل مشتق من النظام التشغيلي المفتوح المصدر للأجهزة الذكية OpenHarmony من هواوي.

وقال وو تشانج شوان، المهندس في ليجو روبوت Leju Robot: “يُعد تطوير أنظمة البرمجيات للروبوتات البشرية أصعب من تطوير الأجهزة، وتستكشف الشركة طرقًا لتوسيع استخدامات الروبوتات البشرية”.

وتهدف الصين إلى تحقيق إنتاج ضخم للروبوتات البشرية بحلول عام 2025، وفقًا لمبادئ توجيهية نشرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في شهر نوفمبر الماضي.