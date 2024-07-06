انتقادات أمنية لتطبيق ChatGPT في حواسيب ماك

يواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT الذي أطلقته شركة OpenAI لحواسيب ماك حديثًا انتقادات أمنية حادة بسبب تخزينه محادثات المستخدمين في ملفات نصية في أجهزتهم.

واكتشف تلك الثغرة الأمنية مهندس متخصص في مجال البيانات والحاسوب يُدعى بيدرو خوسيه بيريرا فييتو، ونشر تفاصيلها عبر حسابه الشخصي في منصة ثردز، وصمم بيريرا تطبيقًا يمكنه الوصول إلى محادثات ChatGPT وعرضها بنحو مباشر.

وقالت شركة OpenAI في تصريحات أدلت بها لموقع ذا فيرج التقني إنها تمكنت من إجراء بعض التغييرات في التطبيق، وحظر هذا الاختراق الأمني.

وتواجه شركتا مايكروسوفت و OpenAI اتهامات بأنهما تتعاملان بنحو متهور تمامًا مع بيانات المستخدمين، ولا تُكتشف الثغرات الأمنية إلا بعد أن تبحث جهات خارجية في أنظمتها وتبلغ عنها.

وتمتلك مايكروسوفت الحصة الاستثمارية الكبرى في شركة OpenAI، إذ يتجاوز إجمالي استثماراتها 13 مليار دولار أمريكي منذ عام 2019.

وكانت مايكروسوفت نفسها قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب واقعة مشابهة، إذ اكتُشف أن ميزة الذكاء الاصطناعي “الاسترجاع Recall” التي أعلنتها حديثًا تخزن بيانات المستخدمين في أجهزة الحاسوب في مستند نصي يسهل قراءته أيضًا من أي جهة خارجية، وقد تراجعت مايكروسوفت عن إطلاق تلك الميزة، وأوقفتها إلى أجلٍ غير مسمى.

ويرى مراقبون أن الشركات الكبرى تواصل إطلاق منتجات جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي بها ثغرات أمنية صارخة، ولا تتحرك إلا بعد اكتشافها مع أنها تتباهى بامتلاكها أعلى مستويات الحماية الأمنية.

وكانت تقارير حديثة قد أفادت أيضًا بأن شركة OpenAI قد تعرضت لاختراق مطلع العام الماضي، تمكن من خلاله المخترق من الوصول إلى محادثات موظفي الشركة حول تطوير أحدث التقنيات القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي.