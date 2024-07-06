البنتاغون يقر بصعوبة التخلص من معدات هواوي

يواجه البنتاغون مشكلة تتمثل في كيفية تجنب التعامل مع الشركات التي تعتمد على هواوي، ويصر مسؤولو البنتاغون على أنه من المستحيل استبعاد الشركة الصينية من جميع عمليات الوزارة.

ويؤدي سعي البنتاغون إلى الحصول على استثناء إلى إثارة مواجهة جديدة مع الكونجرس يحذر مسؤولو الدفاع من أنها قد تعرّض الأمن القومي للخطر إذا لم تُحَلّ.

ومنذ عام 2019، تطالب وزارة الدفاع الأمريكية بإعفاء من التشريع الذي يمنع تعاملها مع أي كيان يعتمد على معدات الاتصالات التي تصنعها الشركة الصينية.

ومع زيادة التوترات بين الولايات المتحدة والصين وحرب الرقاقات المستمرة، قد يكون الحصول على هذا التنازل صعبًا.

وبموجب المادة 889 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019، تمنع الوكالات الحكومية الدخول أو تجديد العقود مع أي دولة أو شركة تستخدم معدات اتصالات هواوي.

وتُعد هواوي أكبر مزوِّد بالاتصالات عالميًا. ووفقا لمجلة فورتشن، تمثل الشركة الصينية ما يقرب من ثلث إجمالي إيرادات معدات الاتصالات على مستوى العالم، ومن شبه المستحيل العثور على بدائل.

ولا يمكن للعديد من الدول التخلص من الشركة الصينية. وغالبًا ما تكون منتجات هواوي منخفضة التكلفة مقارنةً بالمنتجات المنافسة، كما أن إلغاء شبكة اتصالات كاملة لتبديل الشركات المصنعة مهمة مكلفة.

وقالت برينان جرينيون، المسؤولة السابقة في وزارة الدفاع ومؤسسة شركة 5M Strategies: “توجد أجزاء معينة من العالم لا يمكنك فيها الابتعاد عن هواوي”.

ولا يتفق الجميع على ضرورة حصول البنتاغون على إعفاء للعمل مع عملاء هواوي.

ويقول بعضهم إن وزارة الدفاع بحاجة إلى العمل بسرعة وبحزم لتجميد عمليات هواوي والاستفادة من حقيقة أن الشركات في تلك المناطق بحاجة إلى إبرام عقود عمل كبيرة مع وزارة الدفاع الأمريكية.

ويصر مسؤولو البنتاغون على أن منح سلطة الإعفاء أمر ضروري لتنفيذ مهام إعادة إمداد مهمة في أجزاء مختلفة من العالم والحفاظ على الأمن القومي.

ويؤكد المسؤولون أن تلبية القيود المفروضة من شأنها أن تعطل قدرة البنتاغون على شراء كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والأدوية والملابس وأنواع أخرى من الدعم اللوجستي الذي يعتمد عليه الجيش.

وغالبًا ما يعتمد الأفراد العسكريون الأمريكيون على شبكات هواوي، سواء كانوا مشغلين خاصين في مهام في منطقة المحيط الهادئ الهندية أو كبار الضباط الذين يمثلون الولايات المتحدة في المعارض الجوية الدولية.

ويناقش الكونجرس حاليًا النسخة القادمة من قانون تفويض الدفاع الوطني المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025.

ويقر بعض المشرعين بأن هناك حاجة إلى منح البنتاغون سلطة الإعفاء، دون ذكر متى قد تضاف إلى القانون.

ورفضت لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ المسؤولة عن التشريع حتى الآن إدراج إعفاء في مسودة القانون. ويقول مسؤولو الدفاع إن الأمن القومي قد يتعرض للخطر إذا لم تُحلّ المشكلة.