إكس تخطط لزيادة تكامل الذكاء الاصطناعي من Grok

تستكشف إكس طرقًا إضافية لإدماج روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok في تطبيق الشبكات الاجتماعية.

ووفقًا لسلسلة من الاكتشافات الحديثة، تعمل منصة التواصل الاجتماعي على تطوير مزايا جديدة، مثل القدرة على سؤال Grok عن حسابات إكس، واستخدام Grok من خلال تمييز النص في التطبيق والوصول إلى روبوت الدردشة من خلال نافذة منبثقة على جانب الشاشة مع الاستمرار باستخدام الأجزاء الأخرى من إكس.

ونشر هذه الاكتشافات الحديثة باحث التطبيق المستقل نعمة أوجي، الذي قال إنه اكتشف الإضافات عبر موقع إكس الإلكتروني، مع أنها لم تطرح للجمهور بعد.

ووجد أوجي في أحد الأمثلة أنه يمكن استخدام Grok عبر نافذة منبثقة على الجهة اليمنى من الشاشة أثناء تصفحك لمنصة إكس، على غرار الطريقة التي يمكنك بها التحقق من الرسائل المباشرة من الشاشة الرئيسية للتطبيق عبر نافذة صغيرة متراكبة في الجهة العلوية للشاشة.

ويشبه هذا التنسيق كيفية استخدام شركات أخرى، مثل جوجل ومايكروسوفت، لروبوتات الدردشة داخل تطبيقاتها الإنتاجية، إذ يتوفر غالبًا الوصول إلى روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي في شريط جانبي على الجهة اليمنى من الشاشة، مما يسهل الوصول إلى روبوت دردشة الذكاء الاصطناعي.

وقد يسمح هذا الموضع لمستخدمي إكس بالدردشة مع Grok في كثير من الأحيان، ويشمل ذلك عند النشر عبر التطبيق أو تصفح الجدول الزمني والحصول على معلومات جديدة يريدون تعرُّفها.

وتُظهر تطورات أخرى كيف يمكن أن يصبح Grok جزءًا متكاملًا من تجربة إكس. واكتشف أوجي في إحدى الحالات أنه استخدم Grok للبحث في حسابات مستخدمي إكس، كما استخدمه في حالة أخرى للبحث عن المصطلحات التي وجدها داخل المنشورات عبر إكس.

ويسمح أحد التطورات الجديدة للمستخدمين بالنقر فوق زر لمعرفة معلومات إضافية عن حساب ما عبر إكس، مع أنه ليس من الواضح ما المعلومات المضمنة أو المستبعدة في ملخص الحساب المقدم.

وتُعد القدرة المضمنة على البحث في Grok عن طريق تمييز كلمة موجودة في منشور إكس بمنزلة ميزة مثيرة للاهتمام.

وفي هذه الحال، يمكنك سحب المؤشر عبر مصطلح أو مصطلحات، ومن ثم النقر فوق الزر Ask Grok الذي يظهر في الجهة السفلية للكلمة لبدء البحث باستخدام روبوت الدردشة.

ومن شأن هذا الأمر أن يسهل سؤال Grok عن الأخبار والمعلومات التي شاهدتها عبر المنصة، أو أي مواضيع أخرى تريد التعمق فيها.

وأضافت إكس في العام الماضي Grok إلى التطبيق بصفته وسيلة لتعزيز الاشتراكات المدفوعة في خطة Premium Plus.

ومع زيادة منافسة ChatGPT و Gemini، وسّعت المنصة في شهر مارس نطاق الوصول إلى Grok ليشمل مشتركي Premium من الطبقة المتوسطة أيضًا.