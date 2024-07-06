إطلاق المساعد الصوتي الذكي Moshi لمنافسة ChatGPT

أعلنت كيوتاي Kyutai، وهي شركة فرنسية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إطلاق المساعد الصوتي المعتمد على الذكاء الاصطناعي Moshi المُصمم لمحاكاة تجربة منتجات أخرى مثل أمازون أليكسا ومساعد جوجل وغيرها.

ويعتمد Moshi على النماذج اللغوية الكبيرة التي تشغّل الروبوتات الذكية مثل ChatGPT، وهو يعمل استنادًا إلى نموذج Helium 7B الذي تطوره الشركة الفرنسية.

ووفقًا لشركة كيوتاي، يستطيع Moshi التحدث بعدة لهجات وبأكثر من 70 نمطًا عاطفيًا وأسلوبًا للكلام. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنه التعامل مع تيارين صوتيين في وقت واحد، مما يسمح له بالاستماع والتحدث في الوقت نفسه، وهي ميزة فريدة من نوعها.

ولتعليم Moshi الفروق الدقيقة في الكلام وأنماط التواصل البشري، تزعم شركة Kyutai أنها دربت Moshi على أكثر من 100 ألف حوار أُنشئ بتقنية تحويل النص إلى صوت، كما تعاونت مع معلق صوتي محترف لتحسين جودة الصوت في مساعدها الصوتي الذكي.

ويجمع المساعد الذكي بين التدريب النصي والصوتي، كما أنه مصمم للعمل عبر أجهزة متعددة مثل الحواسيب المحمولة دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت. ووفقًا للشركة، فإن هذه الميزة تعزز الخصوصية والأمان من خلال منع نقل البيانات الحساسة عبر الإنترنت.

وأعلنت كيوتاي خططها لجعل Moshi مشروعًا مفتوح المصدر، ويهدف هذا النهج إلى تشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أنه قد يساعد في تخفيف المخاوف المتعلقة بالسلامة التي تواجه الشركات الكبرى المطورة للأنظمة المغلقة.

وتعمل كيوتاي على تطوير أنظمة لتعرّف الصوتيات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، ووضع علامات مائية عليها، وغيرها من التقنيات التي تُسهم في تحديد المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية، وضمان مراقبة المحتوى، والتحقق من مصدره.

وما زال مساعد Moshi قيد التطوير، لكن المزايا الصوتية التي عرضتها الشركة في حدثها الإعلامي الأخير تبدو واعدة. ومن الممكن أن يسرّع طرح Moshi وتيرة تطوير أنظمة صوتية ذكية أخرى على غرار ChatGPT.

ويمكن تجربة Moshi من خلال العرض التجريبي المتاح عبر موقع الشركة على الإنترنت، كما يمكن التسجيل للحصول على وصول مبكر إلى التجربة الكاملة من خلال الموقع نفسه.

وأُنشئت شركة كيوتاي الفرنسية باستثمارات قدرها 300 مليون يورو من ثلاثة مليارديرات، وهم كزافييه نيل ورودولف سعادة وإيريك شميت، بهدف تقديم أبحاث مفتوحة المصدر في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي تضم علماء سابقين من جوجل وميتا.