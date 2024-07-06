آبل توافق على إطلاق متجر Epic Games لأجهزتها

أعلنت شركة Epic Games، مطورة لعبة فورتنايت الشهيرة، أن آبل قد وافقت على إطلاق متجر التطبيقات الخاص بها في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم سوييني، إن آبل منحتهم موافقة مؤقتة مع طلبها تغيير تصميم الأزرار في الإصدار التالي من المتجر.

وجاءت موافقة آبل بعد رفض أولي منها، إذ زعمت أن تصميم بعض الأزرار مثل أزرار التثبيت والشراء في المتجر يشبه التصميم الخاص بأزرار آبل.

وردت شركة Epic Games على هذه الادعاءات بأنها تستخدم التسميات نفسها الموجودة في “متاجر التطبيقات الشهيرة في منصات متعددة”، كما أكدت أنها تتبع “المعايير القياسية للأزرار في تطبيقات iOS” وأنها “تحاول فقط بناء متجر يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة فهمه بسهولة”.

وأكدت الشركة استعدادها لإطلاق متجرها الخاص بالإضافة إلى لعبة فورتنايت لهواتف آيفون وأجهزة آيباد في الاتحاد الأوروبي خلال “الشهرين المقبلين” بشرط ألا تضع آبل “مزيدًا من العراقيل”، على حد تعبيرها.

وتشكل تلك الخطوة فصلًا جديدًا في معركة طويلة الأمد بين Epic Games وآبل حول نظام متجر التطبيقات المغلق الذي تفرضه آبل.

وكانت Epic Games تسعى منذ مدة طويلة إلى إطلاق متجر تطبيقات خاص بها في الاتحاد الأوروبي مستفيدةً من سياسات آبل الجديدة التي فرضها عليها قانون الأسواق الرقمية.

وسيتمكن المستخدمون داخل دول الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى متجر Epic Games الذي سيضم العديد من الألعاب التي تطورها الشركة، ومن أبرزها لعبة فورتنايت، خارج متجر تطبيقات آب ستور التابع لآبل.