آبل تعمل على تطوير جهاز منزلي ذكي

تعمل شركة آبل على تطوير جهاز منزلي ذكي من أجل منافسة منتجات أمازون، وفقًا لتسريبات جديدة نشرها موقع MacRumors المتخصص في شؤون الشركة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تلك الأجهزة استنادًا إلى تسريبات سلاسل التوريد وآراء المحللين، لكن الموقع يزعم أنه اكتشف كودًا برمجيًا في أنظمة آبل يؤكد أنها تعمل على جهاز منزلي ذكي غامض.

وتزعم التقارير السابقة أن منتج آبل القادم هو جهاز يمزج بين مكبر صوت مشابه لسماعات HomePod وشاشة تعمل باللمس قابلة للتخصيص، وهو جهاز مختلف تمامًا عن أي جهاز آخر صنعته آبل من قبل.

ويشير الكود المُكتشف إلى جهاز يُعرف بالاسم الرمزي HomeAccessory17,1، مما يوحي بأنه جهاز جديد ينتمي إلى فئة منتجات لم تطلقها آبل سابقًا.

ويُقال إن ذلك الجهاز القادم قد يحمل معالج A18 الذي سيكون موجودًا في هواتف آيفون 16 القادمة، مما يعني قدرته على تشغيل قدرات الذكاء الاصطناعي من آبل التي تطلق عليها اسم Apple Intelligence، ومنها الإصدار المُحدّث من المساعد الصوتي سيري، من أجل تحسين التفاعل الصوتي مع الجهاز، والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى.

وترددّت شائعات سابقة تفيد بأن الشركة تعمل على نظام تشغيل خاص لأجهزة المنازل الذكية يُطلق عليه اسم “homeOS”.

ومن المنتظر أن تشبه الأجهزة التي يُقال إن آبل تعمل على تطويرها الأجهزة المنزلية الذكية التي تقدمها شركات مثل أمازون وجوجل، لكن بمواصفات قوية ونظام تشغيل متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي.