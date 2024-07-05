Red Magic تطلق حاسوبها المحمول للألعاب Titan 16 Pro

قدمت Red Magic حاسوبها المحمول للألعاب Titan 16 Pro. وكما يوحي الاسم، فإنه يحتوي شاشة Magic Cloud Super Competitive بقياس قدره 16 بوصة وبدقة قدرها 2560×1600 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:10 ووقت استجابة قدره 3 ميلي في الثانية ومعدل تحديث قدره 240 هرتزًا.

وتبلغ ذروة السطوع 500 شمعة في المتر المربع، وتدعم شاشة الحاسوب G-Sync و DC dimming، في حين تغطي 100 في المئة من مساحة ألوان DCI-P3 مع شهادة الضوء الأزرق المنخفض.

ويحتوي الحاسوب المحمول وحدة المعالجة المركزية Intel Core i9-14900HX من الجيل الرابع عشر ووحدة معالجة الرسومات GeForce RTX4060 أو GeForce RTX4070.

ويمكن تزويد الحاسوب بما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع DDR5 من صنع سامسونج، وهي قابلة للتوسيع حتى 96 جيجابايت عبر فتحات DDR5 SO-DIMM المزدوجة.

في حين تتميز مساحة التخزين الداخلية بمحرك الأقراص PM9A1 من سامسونج بسعة قدرها 1 تيرابايت بسرعة قراءة قدرها 7000 ميجابايت في الثانية، وفي حال كنت بحاجة إلى مساحة تخزين إضافية، فإن هناك فتحة توسعة PCIe 4.0 M.2.

ويوجد نظام تبريد يشتمل مروحتين كبيرتين تعملان بسرعة قدرها 3850 دورة في الدقيقة، مما يوفر ضغط هواء قدره 13.8 قدمًا مكعبًا في الدقيقة.

كما توجد مكبرات صوت استريو مزدوجة مع DTS-X Ultra، وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء تدعم Windows Hello، مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واط.

ويحتوي حاسوب Red Magic منفذ Thunderbolt 4 ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ USB-C 3.2 ومنفذ USB-A 3.2 ومنفذ Ethernet ومنفذًا صوتيًا وفتحة بطاقة SD.

وتتضمن المزايا الجديدة برنامج Player One للتوصيل البيني للشاشة، ودعم الأوضاع اللاسلكية والسلكية لعرض الشاشة، وتبادل الملفات، والمزيد.

ويأتي الحاسوب المحمول مع إصدار Tencent App Store للحاسوب الشخصي للتوافق مع ألعاب أندرويد.

ويشتمل الجهاز ميكروفونات مزدوجة المصفوفة، ولوحة مفاتيح RGB كاملة الحجم مع لوحة مفاتيح رقمية، ولوحة لمس زجاجية AG، و RedMagic Light Sync و Wi-Fi 6E.

ويبدأ سعر الإصدار Dark Knight من 1510 دولارات مع GeForce RTX4060 وذاكرة وصول عشوائي قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت، في حين تطرح الشركة الإصدار Glacier Silver بالمواصفات نفسها وبسعر قدره 1555 دولارًا.

ويأتي إصدار Glacier Silver بسعر قدره 1830 دولارًا مع GeForce RTX4070 وذاكرة وصول عشوائي قدرها 32 جيجابايت.

ومن المفترض أن يصل حاسوب Red Magic المحمول إلى الأسواق الدولية خلال الربع الرابع من هذا العام، أي بين شهري أكتوبر وديسمبر.