ElevenLabs تطلق أداة جديدة لتحسين جودة الصوت بالذكاء الاصطناعي

أعلنت ElevenLabs، الشركة الناشئة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في الصوتيات، إطلاق أداة جديدة تمكّن المستخدمين من تحسين جودة المقاطع الصوتية عبر إزالة الضوضاء والأصوات المحيطة غير المرغوبة.

ويأتي إطلاق هذه الأداة بعد أيام قليلة فقط من إطلاق الشركة تطبيق Reader الذي يتيح للمستخدمين تحويل النصوص إلى كلام منطوق بأصوات المشاهير المتوفين اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

ويواجه المستخدمون غالبًا مشكلة الضوضاء الخلفية عند تسجيل محتوى مثل مقطع فيديو أو بودكاست أو مقابلة، إذ تتداخل الأصوات غير المرغوبة مع المحتوى، وقد لا تُلاحظ هذه الأصوات في أثناء التصوير، لكنها قد تؤثر في جودة المحتوى بتشويش صوت المتحدث أو إخفائه في بعض الأحيان، وقد يضطر المستخدمون أحيانًا إلى استخدام ميكروفونات خاصة لعزل الضوضاء للتغلب على المشكلة.

ولاستخدام الأداة الجديدة، يتعين على المستخدمين فقط تحميل المقطع الصوتي الذي يريدون تحسينه. وبعد تحميل الملف، تعمل نماذج شركة ElevenLabs على معالجته واكتشاف الضوضاء غير المرغوبة وإزالتها، واستخراج الصوت الأساسي دون تشويش.

وتزعم شركة ElevenLabs أن أداتها الجديدة تستخرج الكلام بجودة مشابهة لجودة المحتوى المُسجّل في الاستديو، ونشر رئيس التصميم في الشركة، عمار ريشي، مثالًا توضيحيًا يوضح فاعلية الأداة في منشور له عبر منصة إكس.

وقال سام سكلار، رئيس قسم النمو في الشركة، إن الأداة ليست مخصصة لاستخلاص الأصوات من المقاطع الموسيقية في هذه المرحلة، ولكن يمكن للمستخدمين تجربتها إذ قد تنجح الأداة في بعض الحالات.

وتنافس أداة ElevenLabs الجديدة أدوات أخرى مشابهة من شركات كبرى مثل أدوبي، وسوف تعمل على تحسين أدائها بنحو متواصل في المستقبل.

ولم تكشف الشركة عن النماذج الأساسية التي تعمل عليها الأداة، وإذا كانت التسجيلات المرفوعة تُستخدم في تدريب نماذجها، لكن الشركة تتيح للمستخدمين إلغاء استخدام بياناتهم الشخصية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدمين تجربة أداة تحسين جودة الصوت وإزالة الضوضاء من الخلفية عبر الموقع الإلكتروني لشركة ElevenLabs مع حدود للاستخدام المجاني، إذ تتيح الشركة معالجة المقاطع الصوتية القصيرة للغاية دون إنشاء حساب، وبحد أقصى قدره 10 دقائق شهريًا لأصحاب الحسابات المجانية، وتوفر الشركة حدودًا أكبر لأصحاب الخطط المأجورة التي تبدأ من 5 دولارات شهريًا.