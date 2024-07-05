يوتيوب تحدث أداة مسح الأغنية لإزالة الموسيقى المحمية

أصدرت يوتيوب أداة ممحاة محدثة لمنشئي المحتوى حتى يتمكنوا بسهولة من إزالة أي موسيقى محمية بحقوق التأليف من مقاطع الفيديو دون التأثير في أي صوت آخر، مثل الحوارات أو المؤثرات الصوتية.

ونشر رئيس المنصة، نيل موهان، عن الأداة عبر إكس وقال: “تساعدك أداة Erase Song المحدثة لدينا في إزالة الموسيقى المحمية بحقوق التأليف بسهولة من الفيديو مع ترك بقية الصوت سليمًا”.

وقالت يوتيوب إنها كانت تختبر أداة الممحاة منذ مدة، مع أنها لم تكن دقيقة في إزالة أغنية محمية بحقوق التأليف كما تريد.

ومن أجل حل هذه المشكلة، أعادت المنصة تصميم الأداة بحيث تستخدم الآن خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف بدقة عن الموسيقى المحمية بحقوق التأليف وإزالتها من مقاطع الفيديو دون التأثير في الصوت الآخر في المقطع.

وعبر صفحة الدعم، لا تزال يوتيوب تحذر من أن الخوارزمية قد تفشل في بعض الأحيان في إزالة الأغنية فقط.

وقالت المنصة: “قد لا يعمل هذا التعديل إذا كان من الصعب إزالة الأغنية. إذا لم تنجح هذه الأداة في إزالة المطالبة المتعلقة بمقطع فيديو ما، فإن بإمكانك تجربة خيارات التحرير الأخرى، مثل كتم الصوت بالكامل في المقاطع المتعلقة بالمطالبة أو قطع الأجزاء المتعلقة بالمطالبة”.

ويستطيع صانع المحتوى اختيار تحديد “كتم كل الأصوات في المقاطع المتعلقة بالمطالبة” لإسكات أجزاء الفيديو التي من المحتمل أن تحتوي موادَّ محمية بحقوق التأليف.

وبمجرد تحرير منشئ المحتوى الفيديو بنجاح، تزيل يوتيوب مطالبة معرِّف المحتوى، وهو نظام الشركة لتحديد استخدام المحتوى المحمي بحقوق التأليف في مقاطع مختلفة.

وتحاول يوتيوب أن تسهل على منشئي المحتوى إزالة الأغاني من مقاطع الفيديو وحل مشكلة مطالبات حقوق التأليف.

وعندما يحصل منشئو المحتوى على مطالبة بحقوق التأليف للموسيقى، تمنحهم المنصة خيار قطع الجزء المتأثر أو استبدال الأغنية بأخرى معتمدة في مكتبتها الصوتية.

ولا يمكن لمنشئي المحتوى تحقيق الدخل من هذا الفيديو المحدد حتى حل المطالبة.