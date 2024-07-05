نايكي تلغي تطبيق الأحذية الذاتية الربط Adapt BB

تتوقف نايكي عن إنتاج الأحذية الرياضية الذاتية الربط Adapt BB وتقدم مثالًا واضحًا عما قد يحدث للتكنولوجيا التي تعتمد على التطبيقات.

وأعلنت الشركة الأحذية الرياضية أول مرة في عام 2019، واستخدمت نظام ربط كهربائي يسمى FitAdapt يمكن تعديله يدويًا أو باستخدام التطبيق.

وقالت نايكي إنها لم تعد تنتج إصدارات جديدة من الأحذية الرياضية الذاتية الربط Adapt BB، وذلك بغض النظر عن الشعبية المستمرة لثلاثية العودة إلى المستقبل التي ألهمت تقنية الربط الذاتي الموجودة في HyperAdapt 1.0 و Air Mags.

وأعلنت إيقاف تطبيق Nike Adapt، حسبما أوضحت نايكي في وثيقة مساعدة. وجاء في وثيقة المساعدة: “بعد خمس سنوات، نوقف استخدام تطبيق Adapt ونزيله من متاجر تطبيقات آبل وجوجل على مستوى العالم في تاريخ 6 أغسطس 2024”.

وأضافت: “لا تقلق، يستمر الحذاء الرياضي الذاتي الربط Adapt BB بالعمل دون التطبيق. احصل على معلومات إضافية بخصوص إيقاف تطبيق Adapt”.

وتشير الأسئلة الشائعة إلى أن تطبيق Adapt يجب أن يستمر بالعمل بعد إزالته من متاجر التطبيقات إذا كان مثبتًا لديك، مع أنك لن تتمكن من نقله إلى جهاز جديد، وقد تؤدي تحديثات iOS المستقبلية إلى تقييد الوظيفة أو إنهائها.

وتستمر نايكي بالإشارة إلى أن الحذاء يحتفظ باللون الفاتح الأخير المحدد في حال إزالة التطبيق، ولا تزال المزايا متاحة دونه، ويشمل ذلك التشغيل، والتحقق من حالة البطارية، وضبط مقاسك، وحفظ مقاسك، وفك رباط الحذاء، وإيقاف التشغيل.

ودون التطبيق، يمكن للمالكين استخدام الأزرار المادية الموجودة عبر الأحذية الرياضية لتشغيلها وإيقافها، والتحقق من حالة البطارية، وشد الأربطة أو فكها، وحفظ إعداد سابق واحد، مع أنه لن تكون هناك طريقة لضبط إضاءة الحذاء.

وكانت الأربطة الموجودة عبر الحذاء الرياضي الذاتي الربط Adapt BB قابلة للتعديل باستخدام الأزرار الموجودة عبر الحذاء نفسه أو عبر البلوتوث.

ويسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين بتكوين 3 إعدادات سابقة للحجم وضبط لون مصابيح LED عبر الأحذية.

وتُعد إمكانية الوصول بمنزلة الخسارة الكبرى مع إزالة تطبيق Adapt، إذ سوقت نايكي للأحذية بصفتها وسيلة لتسهيل ربط الأحذية للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

وليس من المستغرب أن تختار إحدى الشركات التوقف عن الدفع مقابل الصيانة والتطوير المستمر لأحد التطبيقات لمنتج لم تعد تجني الأموال منه، مع أن هذا الإيقاف يوضح خطورة ربط وظائف التكنولوجيا الفعلية بالتطبيقات المخصصة، إذ يتراجع المنتج بمجرد أن يفقد التطبيق الدعم.