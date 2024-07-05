مستخدمو أجهزة أمازون كيندل يواجهون صعوبة في تنزيل الكتب

يواجه مستخدمو قارئ الكتب الإلكترونية الشهير كيندل من شركة أمازون صعوبة في تنزيل الكتب الجديدة والمُشتراة على أجهزتهم، وذلك بسبب مشكلات في خدمة تنزيل الكتب.

وأكد مشرفو منتدى الدعم في أمازون ردًا على مستخدمين أبلغوا عن المشكلة أن الشركة على علم بالمشكلة، وأنها “تعمل حاليًا على حلها”.

وقدمت بعض المصادر مقترحات مؤقتة للمستخدمين المتضررين، مثل محاولة إعادة تشغيل الجهاز أو إعادة ضبط المصنع. ومع أن هذه الحلول لم تؤدِ إلى حل المشكلة لغالبية المستخدمين، لكنها قد تساعد في بعض الحالات الفردية، وسوف يضطر المستخدمون إلى انتظار حل المشكلة من الشركة نفسها.

وقال مشرفو الدعم المختصون في أمازون إن المشكلة ناتجة عن “مشكلات في الخادم”، وإن “استئناف تنزيل الكتب الإلكترونية سوف يستغرق 48 ساعة على الأقل، وقد يستغرق وقتًا أطول”.

وأفادت تقارير متعددة في منتديات دعم أمازون بأن أجهزة كيندل قادرة فقط على تنزيل عنوان الكتاب ورسومه التوضيحية قبل توقف مؤشر التنزيل عند نسبة قدرها 1%.

وسببت المشكلة إزعاجًا للمستخدمين الذين أشاروا إلى أن المشكلة تسببت في تعطيل خططهم للقراءة في أثناء السفر أو أوقات الفراغ.

وتؤثر المشكلة أيضًا في تنزيل الكتب التي يحاول المستخدمون تنزيلها من منصة Overdrive إلى أجهزة كيندل الخاصة بهم باستخدام تطبيق Libby. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين تنزيل الكتب عبر تطبيق “أمازون كيندل” في نظامي التشغيل iOS وأندرويد.

وتأتي هذه المشكلة الأخيرة بعد أسبوع واحد من شكوى عدد من مستخدمي كيندل من مشكلة في ميزة “إرسال إلى كيندل” التي تسمح بتحميل الكتب الإلكترونية والوثائق على أجهزة القراءة الإلكترونية دون الحاجة إلى توصيلها بجهاز الحاسوب، إذ تلقى بعض المستخدمين رسائل خطأ تفيد بأن ملفاتهم “لا يمكن توصيلها بسبب خطأ في الخدمة”.