جوجل تضيف قارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية إلى Pixel 9

تستعد جوجل للكشف عن عائلة Pixel 9 في تاريخ 13 أغسطس، أي قبل شهرين تقريبًا من الموعد المعتاد، ويشمل ذلك Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL.

ولم تكن أجهزة Pixels مثالية دائمًا، إذ كانت تعاني أحيانًا مشكلات أساسية استمرت لعدة أجيال.

وشملت بعض الأمثلة الشهيرة استخدام أجهزة استشعار الكاميرا القديمة، والافتقار إلى الكاميرات الفائقة الاتساع، وعدم وجود حافات موحدة، وسرعات الشحن البطيئة للغاية.

وعالجت جوجل كل هذه الأمثلة، وتجهز الشركة سلسلة Pixel 9 لإصلاح مشكلة أخرى طويلة الأمد، وهي مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة البطيء قليلًا وغير الموثوق أحيانًا.

وتخطط جوجل لاستخدام ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية في أجهزتها القادمة.

وانتقلت جوجل إلى ماسحات بصمات الأصابع الموجودة تحت الشاشة باستخدام Pixel 6، وقبل ذلك كانت تستخدم دائمًا أجهزة استشعار تقليدية مثبتة في الجهة الخلفية.

وكان الانتقال سيئًا إلى حد ما، إذ أبلغ المستخدمون الأوائل عن مشكلات تتعلق بسرعة إلغاء القفل وموثوقية المسح.

وحسنت التحديثات الهوائية اللاحقة الوضع إلى حد ما، مع أن فتح القفل كان لا يزال بطيئًا نسبيًا، ولا يزال الأمر كذلك حتى يومنا هذا.

وكان مصدر هذه المشكلات هو اختيار الماسح الضوئي لبصمات الأصابع المستخدم. واختارت جوجل ماسحًا ضوئيًا من شركة تدعى Goodix، في حين كان المنافسون يستخدمون الماسحات الضوئية بالموجات فوق الصوتية.

وعادةً ما تكون الماسحات الضوئية بطيئة ومنخفضة الدقة ومرتفعة الحساسية تجاه أي رطوبة أو أوساخ قد تكون موجودة على إصبعك.

وتوجد أيضًا مشكلة الاستخدام في البيئات المنخفضة الإضاءة، إذ تحتاج الماسحات الضوئية إلى أن تومض الشاشة بضوء ساطع جدًا في مكان الماسح الضوئي، مما يعني أنه إذا لم تغطِّ الدائرة التي تظهر عبر الشاشة بالكامل، فقد تصاب بوميض من الضوء الساطع.

وتنتقل جوجل مع عائلة Pixel 9 إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية. وتستخدم عملاقة البحث الوحدة المسماة 3D Sonic Gen 2 (QFS4008) من كوالكوم، وهي الوحدة نفسها التي يستخدمها هاتف Galaxy S24 Ultra من سامسونج.

وتعتمد تجربة فتح القفل والسرعة عمومًا على أمور مختلفة بخلاف الأجهزة، مع أن استخدام المستشعر بالموجات فوق الصوتية أفضل من استخدام المستشعر البصري.

ويأتي ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الجديد إلى جميع نماذج Pixel 9، باستثناء Pixel 9 Pro Fold، الذي يحتفظ بماسح بصمات الأصابع السعوي المدمج في زر الطاقة.