أوبرا تجلب مزايا ذكاء اصطناعي جديدة إلى متصفح الألعاب GX

أعلنت أوبرا حصول متصفح الألعاب Opera GX على مجموعة من التحسينات عبر مساعد الذكاء الاصطناعي Aria تحوله إلى حل شامل لأولئك الذين يرغبون في توليد صور بناءً على النص، وتحليل محتويات الصورة، وتوليد إجابات لمختلف الأسئلة التي قد تتطلب قضاء بضع دقائق في البحث عبر الإنترنت والمزيد.

ويعمل توليد الصور عن طريق إدخال وصف تفصيلي للنتيجة المطلوبة، ويمكن للمستخدم إدخال نص إضافي بعد الحصول على الصورة لتغييرها.

وتمنح أوبرا حدًا أقصى قدره 30 صورة لكل مستخدم يوميًا، وهو ما لن يكون كافيًا لمحبي الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي. من أجل إنجاز هذه المهام، يستخدم مساعد الذكاء الاصطناعي Aria نموذج Imagen2 من جوجل.

ويمكن أن تكون إمكانات تحويل النص إلى كلام في مساعد الذكاء الاصطناعي Aria مفيدة عندما يكون المستخدم منخرطًا في نشاط لا يمكن تأخيره، مثل جلسة ألعاب عبر الإنترنت، ويحتاج إلى الحصول على بعض المعلومات بخصوص موضوع معين فورًا، مثل طريقة للتغلب على مستوى معين من اللعبة المتعددة اللاعبين التي يشارك فيها المستخدم.

ومن أجل فهم الصور بطريقة فضلى، يجب على المستخدم تحميل ملف رسومي إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Aria ومن ثم التحقق من الوصف الذي تأتي به أداة الذكاء الاصطناعي.

ويوفر مساعد الذكاء الاصطناعي إمكانيات أكثر بكثير من مجرد تعرف الأشياء أو الأشخاص، إذ يمكنه حل المسائل الرياضية أو مسائل البرمجة الأساسية.

ويستطيع Aria الآن قراءة الإجابات بصوت عالٍ باستخدام إمكانات تحويل النص إلى كلام المستندة إلى نموذج WaveNet من جوجل، وما عليك سوى النقر على أيقونة السماعة الصغيرة للتبديل من إخراج النص فقط إلى إخراج الصوت.

وعند مطالبة Aria بالبحث في موضوع معين، فإن النتيجة تتضمن روابط للمصادر المستخدمة في توليد الإجابة، مما يجعل الأبحاث المولدة بالذكاء الاصطناعي تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام.

وطرحت أوبرا متصفح Opera GX في عام 2019 بهدف أن يكون المتصفح المفضل لملايين اللاعبين الذين يبحثون عن تجربة إنترنت مخصصة.

وكتبت أوبرا: “توجد مزايا جديدة لتحسين قدرات المتصفح تمنحك طرقًا إضافية للتفاعل معه، ويشمل ذلك إمكانيات توليد الصور وإخراج الصوت وحتى فهم الصورة. كما أدخلنا تحسينات على الدردشة نفسها مع خيار تلخيص المحادثات بأكملها. وإذا كنت من النوع الذي يحب التعمق، فإن Aria يوفر الآن روابط لمصادر المعلومات المتعلقة بموضوع المحادثة”.