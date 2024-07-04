هواوي تطرح حلول شبكات الجيل الخامس المتقدم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لفتت شركة هواوي الأنظار خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال (MWC Shanghai 2024)، الذي اختتم أعماله آخرًا في شنغهاي، وذلك من خلال طرحها حلولًا متقدمة لشبكات الاتصالات تدمج إمكانيات تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) مع قدرات الذكاء الاصطناعي.

وقدمت هواوي رؤيتها الشاملة لمستقبل شبكات وخدمات الهاتف المحمول تحت شعار: “تطوير قدرات العالم الذكي”، ودعت مختلف الشركاء حول العالم لمواصلة العمل على بناء منظومة متكاملة لقطاع الاتصالات بغية توفير المزيد من الابتكارات ووضعها في خدمة مستقبل الأعمال والمجتمعات البشرية.

إطلاق حلول الجيل الخامس المتقدم يعزز قدرات الشبكات والخدمات:

يشهد عام 2024 إطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم على المستوى التجاري، مما يتيح فرصًا واسعة لتطوير قطاعات وصناعات مختلفة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات.

لذلك بادرت العديد من شركات الاتصالات الرائدة في دول منطقة الشرق الأوسط بنشر هذا الجيل الجديد من شبكات من شبكات الاتصالات المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين.

عروض هواوي في المؤتمر العالمي للجوال 2024:

كشفت هواوي خلال مشاركتها في (المؤتمر العالمي للجوال 2024) النقاب عن محفظتها الجديدة من المنتجات والحلول التي تدعم التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس المتقدم (5G-A). وتتميز هذه الحلول بالعديد من الإمكانيات المُتقدمة، وأهمها توفير سرعة تبلغ 10 جيجابت في الثانية، وتدعم كذلك عمل الأجهزة الذكية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأكد ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة هواوي ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن شبكات الجيل الخامس المتقدم وأجهزة الذكاء الاصطناعي ستكون ضرورية لنشر الخدمات الذكية على نطاق واسع، وتغيير أساليب التفاعل بين الإنسان والآلة، والانتقال نحو مرحلة جديدة من إنتاج المحتوى والأجهزة المحمولة الذكية.

وأشار وانغ إلى أن عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس (5G) حول العالم تجاوز 1.8 مليار مستخدم، وأن العديد من مشغلي الاتصالات حول العالم قد حصدوا فعليًا ثمار الموجة الأولى من القدرات المتطورة لهذه الشبكات.

إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز شبكات الجيل الخامس:

كشفت هواوي أيضًا خلال المؤتمر عن خططها لإدماج قدرات الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات، مع التركيز على بناء منظومة شاملة لوكيل ذكي في شبكات الوصول اللاسلكي بالتعاون مع المشغلين. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة إنتاجية الشبكات من خلال إعادة تشكيل عملياتها وصيانتها وتجاربها وخدماتها.

ولتحقيق هذه الغاية، قدمت هواوي عددًا من مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم روبوتات الدردشة القائمة على الأدوار وأتمتة الحلول القائمة على سيناريوهات الأعمال، مما أدى إلى تحسن الكفاءة بنحو كبير في مجالات متخصصة مثل الصيانة الميدانية وتحسين قدرات الشبكة.

وأطلقت هواوي أيضًا مبادرة (Open Gateway) لمساعدة شركات الاتصالات في تحقيق موارد دخل جديدة من استثماراتها في تقنية الجيل الخامس 5G.

وعرض الدكتور فيليب سونغ، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة أعمال (هواوي)، نماذج استخدام لمشغلين عالميين نجحوا في تحسين خدمات العملاء واختزال زمن وصولها للسوق.

وقدم يانغ شاوبينغ، عضو مجلس إدارة هواوي ورئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حل شبكات القيادة الذاتية المحدّث من الشركة المدعوم بنموذج اتصالات أساسي من هواوي، ويوفر خمسة مساعدين قائمين على الأدوار وخمسة وكلاء قائمين على السيناريوهات، مما يعزز قيمة الشبكات من ناحية تمكين الخدمات وأعمال الصيانة وجودة التجارب.

وأكدت هواوي التزامها بالتعاون مع المشغلين وشركاء صناعة الاتصالات حول العالم لتسريع تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدم من منظوري (الشبكات لدعم الذكاء الاصطناعي) و(الذكاء الاصطناعي لدعم الشبكات)، وتقديم قيمة تجارية جديدة تسهم في تسهيل الانتقال لمستقبل العالم الذكي.

وتشمل مبادرات التعاون هذه:

مبادرة تطوير الفيديو العالي الجودة عبر المحمول: تُتعاون هواوي مع رواد مشغلي شبكات الجيل الخامس والشركاء والمنظمات ذات الصلة حول العالم لتطوير حلول الفيديو العالي الجودة عبر المحمول التي تلبي متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.

تُتعاون هواوي مع رواد مشغلي شبكات الجيل الخامس والشركاء والمنظمات ذات الصلة حول العالم لتطوير حلول الفيديو العالي الجودة عبر المحمول التي تلبي متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي. اجتماعات مع المشغلين العالميين: ستُجري هواوي خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من المشغلين العالميين وشركاء صناعة الاتصالات لمناقشة سبل تطوير الشبكات الثابتة للجيل الخامس المتقدم (F5G-A) وشبكات بروتوكول إنترنت الجيل الخامس والنصف (Net5.5G).