ميشيغان تبني أول طريق سريع ذكي في الولايات المتحدة

تعتزم ميشيغان تحويل مقدار 4.8 كم من الطريق السريع I-94 في الولاية إلى أول طريق سريع ذكي في الولايات المتحدة.

ويقدم هذا الطريق لمحة عن الطرق السريعة المستقبلية في أمريكا، مع ممرات مدعمة بالتكنولوجيا للمركبات المتصلة والآلية التي يمكن أن تسمح للسائقين يومًا ما بالجلوس والاسترخاء.

وأحدث نظام الطرق السريعة بين الولايات ثورة في النقل في الخمسينيات والستينيات، مع أن السيارات والشاحنات أصبحت أكثر ذكاءً، وكذلك الطرق أيضًا.

ويمكن للتكنولوجيا أن توفر الوعي الظرفي المهم للمركبات الآلية وشبه الآلية، مما يساعد في زيادة أمان وكفاءة الطرق وتقليل الازدحام.

وانتهت الشركة الناشئة كافنوي Cavnue التي تدعمها ألفابت من بناء المرحلة التجريبية للممر المتصل الأول من نوعه في ميشيغان بصفته جزءًا من مشروع تجريبي جديد يمكن أن يحفز مشاريع البناء الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وتطور الشركة الناشئة أيضًا مشروعًا آخر على طريق الولاية السريع 130 بالقرب من أوستن، وهو ممر الشحن الذكي.

ويُعد الطريق الذكي الجديد بمنزلة نظام تتبع طويل وكبير لمديرية النقل في ميشيغان وللسائقين على الطريق السريع.

وصمم الطريق السريع الذكي لإبلاغ كل من مديرية النقل في ميشيغان والسائقين بالمشكلات المحتملة المقبلة، مثل العوائق في الطريق أو الحوادث أو الاختناقات المرورية.

ومن المأمول أن يساعد المشروع في تخفيف الازدحام المروري ومنع الحوادث ومساعدة السلطات في تقديم استجابات فعالة لحالات الطوارئ على الطرق.

ويقع البرنامج التجريبي للطريق السريع بين آن أربور وديترويت بولاية ميشيغان. وتوجد خطط مستقبلية لتوسيع الطريق السريع الذكي إلى 64.3 كم في 6 مراحل أخرى من شأنها أن تتصل بكلتا المدينتين بمجرد اكتمال البرنامج التجريبي.

ويعمل الطريق السريع الذكي بمساعدة سلسلة من الأعمدة الموضوعة كل 200 متر على طول الطريق التي تحتوي حجيرات استشعار، وحجيرات حاسوبية، ومعدات اتصالات.

ويوجد أيضًا كاميرات على طول الطريق السريع تراقب كل امتداد من الطريق وتلتقط الصور التي يحللها الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتحديد ظروف القيادة الخطرة. وترسل التنبيهات إلى مديرية النقل في ميشيغان والسائقين المتصلين بالطريق.

وتقول كافنوي إن تقنيتها يمكنها الاتصال بأي مركبة تتمتع بمزايا الاتصال. وقال متحدث باسم الشركة: “معظم السيارات الحديثة المزودة بمزايا التنقل المضمنة تندرج ضمن هذه الفئة”.

وتحتاج الولايات المتحدة إلى اللحاق بالركب عندما يتعلق الأمر ببناء الطرق السريعة الذكية وتنفيذها، وعلى سبيل المثال، بدأت بريطانيا العمل على أول طريق متصل بالإنترنت في عام 2014.