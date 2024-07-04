ميتا تعلن وصول ثردز إلى 175 مليون مستخدم نشط شهريًا

أعلنت ميتا وصول ثردز إلى 175 مليون مستخدم نشط شهريًا. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي توشك فيه ثردز على الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها.

وكشفت الشركة في شهر أبريل عن وصول ثردز إلى 150 مليون مستخدم نشط شهريًا، مقارنةً بمقدار 130 مليونًا في شهر فبراير.

وأطلقت ميتا منصة ثردز في تاريخ 3 يوليو 2023، في وقت كان المستخدمون يبحثون فيه عن بديل لمنصة إكس بعد أن أدخل إيلون ماسك تغييرات شاملة على شبكة التواصل الاجتماعي.

ويأتي المقياس المحدث بعد أن ادعى ماسك سابقًا أن إكس وصلت الآن إلى 600 مليون مستخدم نشط شهريًا، وأن نصف هؤلاء المستخدمين يستخدمون المنصة يوميًا.

ومن الجدير بالذكر أن ماسك لم يوضح إذا كان الرقم يتضمن الحسابات الآلية.

وكشفت ميتا عن رؤى بخصوص كيفية استخدام الأشخاص لمنصة ثردز. وتقول ميتا إن معظم الأشخاص يأتون إلى ثردز للحصول على النصوص بدلًا من الصور، مشيرة إلى أن 63 في المئة من جميع مشاركات ثردز هي نصية فقط.

ولا يعني هذا أنه لا تنشر الصور في ثردز، إذ تتضمن واحدة من كل 4 مشاركات صورة واحدة على الأقل. وتقول الشركة إن المستخدمين أنشؤوا أكثر من 50 مليون وسم.

ولا يكفي مقياس المستخدمين النشطين شهريًا وحده لقياس مدى جودة أداء ثردز كاملًا، مع أنه يظهر أن المنصة لديها عدد ملحوظ من المستخدمين.

ومن المحتمل أن يرجع جزء من نجاح ثردز إلى حقيقة أن المنصة متكاملة إلى حد ما ويروج لها داخل إنستاجرام.

ومنذ إطلاقها، قدمت ثردز مزايا عديدة مطلوبة، مثل نسخة الويب والموضوعات الشائعة وزر التعديل.

وتتطلع المنصة إلى مواءمة تجربتها ومزاياها إلى حد ما مع إكس، مع أنها تبتعد عن الخطاب السياسي.

وتقول ميتا إنها لن تضخم الأخبار في ثردز، في حين تظل إكس هي المنصة الشعبية للأشخاص لمناقشة الأحداث المباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن ميتا لم تنشر أرقام المستخدمين اليومية حتى الآن لمنصة ثردز، على عكس واتساب وفيسبوك وإنستاجرام.