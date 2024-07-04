مقارنة بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch FE و Galaxy Watch6

أصدرت شركة سامسونج قبل مدة قصيرة الساعة الذكية Galaxy Watch FE المتوسطة السعر، وتشترك هذه الساعة مع ساعة Galaxy Watch6 التي صدرت العام الماضي في بعض المواصفات، مثل: المستشعرات الأساسية ومزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية.

وبسبب سعر Galaxy Watch FE المتوسط قد يفكر العديد من الأشخاص في اختيارها بدلًا من Galaxy Watch6 لكنها غير مناسبة للجميع، لذلك سنقدم في هذا المقال مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch FE و Galaxy Watch6 لمساعدتك في اختيار الساعة المناسبة لك:

التصميم والألوان:

تشبه ساعة Galaxy Watch FE ساعة Galaxy Watch4 كثيرًا وهي الساعة الذكية التي أطلقتها سامسونج قبل عامين من إطلاق ساعة Galaxy Watch6.

كلتا الساعتين تحتويان على إطار مصنوع من الألمنيوم، وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع Sapphire Crystal كما أن كلتا الساعتين مقاومتان للماء وفقًا لمعيار 5ATM، ومقاومتان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

وفيما يتعلق بالوزن، فإن Watch6 أثقل قليلًا من Watch FE؛ إذ يزن طراز Galaxy Watch6 الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم 28.7 جرامًا، وأما طراز Galaxy Watch FE الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم فيزن 26.6 جرامًا.

من ناحية أخرى لا تتوفر ساعة Watch FE إلا بحجم واحد يبلغ 40 ملم وأما ساعة Watch6 فتتوفر بحجمين، هما: 40 ملم أو 44 ملم.

وفيما يتعلق بالألوان، تتوفر ساعة Watch FE بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والوردي، والفضي. وأما ساعة Galaxy Watch6 التي تأتي بمقاس قدره 40 ملم فتتوفر بلونين، هما: الأسود والذهبي، وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم فيتوفر بلونين، هما: الأسود والفضي.

الشاشة:

تحتوي ساعتا سامسونج على شاشات مختلفة في المواصفات؛ إذ تضم ساعة Galaxy Watch FE شاشة Super AMOLED بمقاس قدره 1.2 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 396 × 396 بكسلًا. وأما ساعة Galaxy Watch6 التي تأتي بمقاس قدره 40 ملم فتضم شاشة Super AMOLED بمقاس قدره 1.3 بوصة وتمتاز بدقة قدرها 432 × 432 بكسلًا.

كلتا الشاشتين محميتان بزجاج Sapphire Crystal وتدعمان خاصية التشغيل الدائم Always-On Display. ومع ذلك، فإن Galaxy Watch FE لها إطار كبير يحيط بالشاشة، وأما ساعة Galaxy Watch6 فتضم حافات رقيقة؛ مما يوفر مظهرًا أكثر حداثة وأناقة.

المعالج وذاكرة التخزين:

تعمل ساعة Galaxy Watch FE بمعالج Exynos W920 الثنائي النواة، وأما ساعة Galaxy Watch6 فتعمل بمعالج Exynos W930 الثنائي النواة، وكلتا الساعتين تعملان بنظام التشغيل (Wear OS 4)، وواجهة المستخدم (One UI Watch 5).

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين، تأتي كلتا الساعتين مع سعة قدرها 16 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، ومع ذلك هناك فرق في سعة ذاكرة الوصول العشوائي؛ إذ تحتوي Watch FE على سعة قدرها 1.5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وأما Galaxy Watch6 فتحتوي على سعة قدرها 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

كلتا الساعتين تتوفران بإصدار يدعم تقنية LTE، كما تدعمان تقنية الاتصال القريب المدى NFC وشبكات الواي فاي، وتحتويان على نظام GPS.

أجهزة الاستشعار:

عندما يتعلق الأمر بأجهزة الاستشعار المتوفرة في ساعات سامسونج، فإن Watch FE و Watch6 متطابقتان تقريبًا، والفرق الرئيسي هو مستشعر درجة الحرارة المتوفر فقط في ساعة Galaxy Watch6 وكلتا الساعتين تحتويان على مقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة، ومستشعر معدل ضربات القلب، وغير ذلك.

كما يمكن لكلتا الساعتين تتبع معدل ضربات القلب وتتبع النوم ونسبة الأكسجين في الدم (SpO2) ومراقبة ضغط الدم.

البطارية والشحن:

تحتوي ساعة Watch FE على بطارية تبلغ سعتها 247 ميلّي أمبير في الساعة وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 5 واط. وأما ساعة Watch6 التي تأتي بمقاس قدره 40 ملم فتحتوي على بطارية تبلغ سعتها 300 ميلّي أمبير في الساعة، ويحتوي الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم على بطارية تبلغ سعتها 425 ميلّي أمبير في الساعة. وكلا الطرازين يدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 10 واط.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن لكلتا الساعتين الاستمرار بالعمل مدة تصل إلى 40 ساعة دون تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة، وفي حال تفعيلها سينخفض عمر البطارية إلى 30 ساعة.

السعر:

تُباع ساعة Galaxy Watch FE بسعر قدره 200 دولار، وأما ساعة Galaxy Watch6 فتُباع في الوقت الحالي بسعر يبدأ من 210 دولارات بسبب وجود حسومات خاصة في متجر سامسونج، ولكن سعرها الأساسي يبدأ من 300 دولار.

أيهما تختار؟

مع أن Watch FE تُباع بسعر أقل من سعر ساعة Galaxy Watch6 وتمتاز بجودة التصنيع وتتضمن مزايا أساسية مماثلة لمزايا ساعة Galaxy Watch6؛ فإن Galaxy Watch6 تضم شاشة تمتاز بدقة أعلى قليلًا من دقة شاشة Watch FE وتتوفر بحجمين، وتمتاز بتصميم أنيق مع حافات رقيقة.

من ناحية أخرى، تضم ساعة Galaxy Watch6 مستشعر درجة الحرارة الذي يقيس درجة حرارة الجسم في الليل؛ مما يساعد في تتبع النوم بدقة أكبر مقارنة بساعة FE، فإذا كنت تفكر في شراء واحد منهما بهدف تتبع النوم بنحو أساسي فستكون Galaxy Watch6 هي المناسبة لك.

وإذا كنت ستعتمد على السعر لاختيار واحدة من ساعات سامسونج، فستكون ساعة Watch FE هي المناسبة لك.