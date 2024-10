مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المُتوقعة في هواتف جوجل Pixel 9

ستُطلق شركة جوجل الإصدارات الجديدة من هواتفها الرائدة Pixel 9 و Pixel 9 Pro خلال الأشهر القادمة، وهناك الكثير من التسريبات حول تصاميم ومزايا ومواصفات هذه الهواتف، وقد كشفت أحدث التسريبات الخاصة بالمزايا القادمة إلى هواتف Pixel 9، أن جوجل ستقدم مجموعة من مزايا التعلم الآلي الجديدة (ML) إلى هذه الهواتف.

تتضمن هواتف Pixel مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، مثل: مزية البحث Circle to Search المتاحة أيضًا في بعض هواتف أندرويد الأخرى، كما أن روبوت Gemini موجود في جميع هواتف أندرويد. ومع ذلك، هناك ثلاث مزايا جديدة قادمة إلى هواتف Pixel 9، وهي: Add Me و Studio و Pixel Screenshots.

إليك المزيد من التفاصيل حول هذه المزايا الجديدة:

1- مزية Add Me:

Add Me هي مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتسهيل التقاط صور احترافية، وتضمن هذه المزية ظهور جميع الأشخاص في الصورة الجماعية بنحو جيد.

لا يوجد الكثير من التفاصيل الإضافية حول ما تفعله هذه المزية أو كيفية عملها، لكن من المُتوقع أن تعمل بطريقة مشابهة لطريقة عمل مزية Best Take لكن بنحو متقدم أكثر، وتتيح لك Best Take تغيير تعابير الوجه للأشخاص في الصورة، وإضافة أشخاص إلى الصورة الجماعية، وقد أطلقت جوجل هذه المزية العام الماضي في هواتف Pixel 8.

2- مزية Studio:

من المُتوقع أن تسمح مزية الذكاء الاصطناعي الجديدة من جوجل Studio للمستخدمين بإنشاء ملصقات مخصصة وربما رموز تعبيرية أيضًا في هواتف Pixel 9 على غرار مزية Genmoji الجديدة من آبل القادمة إلى هواتف آيفون في نظام iOS 18.

3- مزية Pixel Screenshots:

Pixel Screenshots تشبه مزية Recall من مايكروسوفت المثيرة للجدل، ولكنها تعمل بطريقة مختلفة قليلًا عنها، فعلى عكس Microsoft Recall، لن تلتقط Pixel Screenshots تلقائيًا لقطات لشاشة هاتفك، وبدلًا من ذلك تعالج لقطات الشاشة التي التقطتها بنفسك، وسيستخدم الذكاء الاصطناعي المدمج في الجهاز الإصدار المتعدد الوسائط من Gemini Nano لمعالجة لقطات الشاشة والسماح لك بالبحث عن لقطات شاشة محددة من خلال محتواها وطرح أسئلة عنها.

هذا يدل على أن استخدام مزية Pixel Screenshots سيكون أكثر تقييدًا بكثير من Recall التي من المُتوقع أن تكون حصرية لحواسيب +Copilot والتي تلتقط تلقائيًا لقطات شاشة لكل ما تفعله في حاسوبك وتستخدم الذكاء الاصطناعي المدمج في الجهاز لمعالجة المعلومات، وقد تلتقط هذه المزية جميع المعلومات السرية التي تُضيفها إلى حاسوبك مثل: كلمات المرور والمعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية، لذلك هناك الكثير من المخاوف والقلق حولها، وأما مزية Pixel Screenshots فقد تكون آمنة أكثر لمعظم المستخدمين، لكن في الوقت الحالي لا توجد تفاصيل كثيرة عنها.