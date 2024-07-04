سامسونج تكشف عن أول معالج لها بتقنية تصنيع قدرها 3 نانومتر

كشفت شركة سامسونج عن معالجها الجديد Exynos W1000، وهو أول معالج من الشركة بتقنية تصنيع قدرها 3 نانومتر.

ومن المتوقع أن تستخدم الشركة المعالج في ساعات جالاكسي وتش 7 وجالاكسي وتش ألترا التي ستُطرح الأسبوع المقبل. وتؤكد الشركة أن هذا المعالج سيقدم أداءً غير مسبوق لتحسين الصحة واللياقة والإنتاجية.

وبدأت سامسونج استخدام التقنية الجديدة في التصنيع منذ عامين، لكنها لم تصنع أي معالج للهواتف المحمولة باستخدام الجيل الأول من تلك التقنية.

وصنعت سامسونج معالج Exynos W1000 باستخدام الجيل الثاني من تقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر، وهي أكثر عمليات التصنيع تقدمًا حتى الآن.

وتُعد تلك التقنية ترقية كبيرة مقارنةً بمعالج Exynos W930 الموجود في سلسلة جالاكسي وتش 6، وكذلك معالج Exynos W920 في ساعات جالاكسي وتش 4 و 5، وهما معالجان مُصنعان بتقنية تصنيع قدرها 5 نانومتر.

وحسّنت سامسونج تصميم المعالج الجديد لكي يحقق تحسنًا بنسبة تزيد على 3 مرات في أداء النواة الواحدة والأداء المتعدد النوى مقارنةً بالجيل السابق، وسيؤدي ذلك إلى سرعة أكبر في فتح التطبيقات والتنقل بينها، بالإضافة إلى تحسين استهلاك الطاقة من البطارية، وخاصةً عند تشغيل مزايا مثل ميزة الشاشة الدائمة.

ومن المتوقع إطلاق معالج Exynos W1000 مع ساعات سامسونج جالاكسي الجديدة في حدث Galaxy Unpacked الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية باريس. ومع كل الترقيات في معالج Exynos W1000، قد يحقق الجيل الجديد من ساعات سامسونج قفزة كبيرة في المزايا والأداء.