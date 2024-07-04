جمعية إدارة البيانات السعودية تدشن أعمالها رسميًا

دشّنت جمعية إدارة البيانات (داما السعودية)، التي تشرف عليها فنيًا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعمالها رسميًا، وذلك في حفل أُقيم أمس في أرض الفعاليات في سدايا.

وتهدف الجمعية إلى توفير بيئة داعمة وموثوقة للمحترفين والمهتمين بمجال إدارة البيانات وحوكمتها، لتمكينهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال الحيوي.

وقد حضر حفل التدشين نخبة من قادة البيانات والمتخصصين في المجال من مختلف أنحاء المملكة، وألقى الدكتور عبدالعزيز بن منيع المنيع، رئيس مجلس إدارة الجمعية، كلمة أكد فيها أهمية تأسيس جمعية مختصة بإدارة البيانات في ظل الثورة التي يشهدها العالم والمملكة العربية السعودية في هذا المجال المهم، خاصة مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال: “إن الجمعية تهدف إلى مواكبة هذه التطورات، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتطلعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في مكتب إدارة البيانات الوطنية، وذلك في إطار تفعيل دور القطاع الثالث لتأسيس مجتمع متخصص في مجال البيانات يمكنهم من تبادل الخبرات والمعارف بينهم للاستفادة من التجارب وقصص النجاح والإسهام في زيادة عدد المتخصصين والممارسين في المجال”.

برامج ومبادرات لإدارة البيانات:

تقدم جمعية إدارة البيانات السعودية (داما) مجموعة من البرامج والمبادرات لخدمة مهنيي البيانات في المملكة، وتشمل:

التعليم والتدريب: توفير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال إدارة البيانات وحوكمتها، تتناسب مع احتياجات السوق واحتياجات المختصين.

توفير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال إدارة البيانات وحوكمتها، تتناسب مع احتياجات السوق واحتياجات المختصين. البحث والابتكار: دعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال إدارة البيانات، بما يساهم في تطوير المعرفة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات.

دعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال إدارة البيانات، بما يساهم في تطوير المعرفة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات. الموارد الرقمية: توفير منصات إلكترونية غنية بالموارد الرقمية لخدمة الباحثين والمتخصصين.

توفير منصات إلكترونية غنية بالموارد الرقمية لخدمة الباحثين والمتخصصين. اللقاءات التخصصية: عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات دورية لمناقشة آخر التطورات في مجال إدارة البيانات وتبادل الخبرات.

عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات دورية لمناقشة آخر التطورات في مجال إدارة البيانات وتبادل الخبرات. الدعم والإرشاد: تقديم الدعم والإرشاد للمهنيين في مجال إدارة البيانات، من خلال برامج الإرشاد والتوجيه وورش العمل.

تقديم الدعم والإرشاد للمهنيين في مجال إدارة البيانات، من خلال برامج الإرشاد والتوجيه وورش العمل. إثراء المحتوى العربي: الإسهام في إثراء المحتوى العربي المتخصص عبر نشر الوعي والثقافة في مجال إدارة البيانات.

تعاون دولي للاستفادة من أفضل الممارسات:

قال الدكتور المنيع إن جمعية إدارة البيانات السعودية (داما) تسعى إلى الاستفادة من خبرات (منظمة داما العالمية) في مجال إدارة البيانات، من خلال تبادل المعرفة وتوفير أفضل الممارسات العالمية للمهنيين في المملكة، كما تهدف إلى ربط المتخصصين في المملكة بنظرائهم حول العالم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

جمعية (داما) خطوة نحو مستقبل واعد لإدارة البيانات في المملكة:

تُعدّ جمعية إدارة البيانات السعودية (داما) خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في مجال إدارة البيانات وحوكمتها، وذلك من خلال برامجها ومبادراتها، إذ تسعى إلى تمكين المتخصصين في مجال البيانات في المملكة من تطوير قدراتهم ومهاراتهم، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية تُعدّ إحدى الجمعيات الأهلية التي تأسست في شهر ديسمبر 2023 بتصريح من المركز الوطني للقطاع غير الربحي، وتسعى إلى أن تكون رائدة محليًا ودوليًا في إدارة البيانات من خلال تفعيل دور القطاع غير الربحي في التنمية، وهي إحدى المكونات الرئيسية لركيزة (وطن طموح) في رؤية 2030.