بروتون تطلق نسختها من محرر مستندات جوجل

تمتلك بروتون منتجًا جديدًا في جعبتها بعد جلب إمكانات توليد المستندات وتحريرها والتعاون إلى عرض التخزين السحابي الآمن.

ويأتي إطلاق Docs في Proton Drive في أعقاب استحواذ الشركة المصنعة لتطبيقات الإنتاجية المؤيدة للخصوصية على تطبيق تدوين الملاحظات الآمن Standard Notes في شهر أبريل.

وأطلقت بروتون Proton Drive، وهي خدمة التخزين السحابي المشفرة من طرف إلى طرف في شهر سبتمبر 2022.

وتوفر الشركة مزايا المستندات التعاونية الجديدة داخل Proton Drive، مما يوسع نطاق العلامة التجارية للشركة فيما يتعلق بالأمان إلى أداة إنتاجية رئيسية أخرى لكل من العاملين في مجال المعلومات والأفراد على حد سواء.

وتعمل بروتون على الترويج لمجموعة Docs في Proton Drive بصفتها بديلًا آمنًا يركز على الخصوصية لمحرر مستندات جوجل، نظرًا إلى أن المنتجات المنافسة تفتقر إلى معمارية المعرفة الصفرية الرائدة من بروتون.

وكتبت الشركة في تدوينة: “توفر هذه الإضافة لمجموعة منتجات بروتون التي تركز على الخصوصية بديلًا قويًا لمحرري المستندات الحاليين، مثل مستندات جوجل، مما يضمن أن الخصوصية والأمان لهما أهمية قصوى، دون المساس بالمزايا الحيوية”.

ويشير التشفير من طرف إلى طرف إلى معمارية تقنية حيث يتعذر على الكيان الذي يوفر البرنامج الوصول إلى محتوى المستخدم لأنه لا يحمل مفاتيح التشفير.

ويتيح ذلك للشركة تقديم تعهد بالخصوصية يوفر تمايزًا واضحًا مقابل نماذج الأعمال المعتمدة على البيانات، مثل جوجل.

وأكدت بروتون أن Docs تقدم مستوى التشفير نفسه الذي توفره Proton Drive، مما يعني أن جميع المحتويات محمية بالتشفير من طرف إلى طرف حتى التغييرات وضغطات المفاتيح مشفرة، بالإضافة إلى أسماء الملفات ومساراتها.

وقالت الشركة: “كان إنشاء مستندات تعاونية تحافظ على التشفير من طرف إلى طرف أمرًا صعبًا للغاية، وهو أمر لم نر أي شخص آخر يفعله في السوق، ويتضمن ذلك المفاتيح والمعلومات الأساسية المتزامنة، بالإضافة إلى القدرة على دعوة الأشخاص للتعاون وإلغاء تلك الأذونات، وتبادل المستندات بخصوصية”.

وتتضمن مزايا التعاون القدرة على إضافة التعليقات والرد عليها، ومعرفة الأشخاص الآخرين الذين يشاهدون مستندًا في الوقت الفعلي باستخدام المؤشرات التعاونية، إلى جانب دعم الدعوات للتعاون في المستندات.

ويستطيع المستخدمون الوصول إلى مزايا المستندات الجديدة مجانًا من خلال Proton Drive، التي توفر مساحة تخزينية مجانية تصل إلى 5 جيجابايت.

وبعد هذا الحد، يحتاج المستخدمون الذين يرغبون في الاستفادة من إمكانات المستندات إلى الترقية إلى الطبقة المدفوعة من Drive.