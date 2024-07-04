اليابان تعلن النصر في حربها على الأقراص المرنة

أعلنت الوكالة الرقمية في اليابان أنها تخلصت من استخدامها للأقراص المرنة القديمة لتشغيل أنظمة الحواسيب الحكومية.

وتوقفت الحكومة اليابانية عن استخدام الأقراص المرنة في جميع أنظمتها بعد مرور عقدين من الزمن على ذروتها لتحقق بذلك إنجازًا طال انتظاره في حملة لتحديث البيروقراطية.

وبحلول منتصف الشهر الماضي، ألغت الوكالة الرقمية في اليابان جميع اللوائح التي تحكم استخدامها باستثناء قيد بيئي واحد يتعلق بإعادة تدوير المركبات.

ولا يزال النظام الوحيد القائم الذي يتطلب استخدام الأقراص المرنة هو النظام البيئي الذي يراقب إعادة تدوير المركبات، وفقا لوكالة رويترز.

وقد تبدو الأقراص المرنة وكأنها بقايا من زمن قديم لأجهزة الحواسيب، مع أنه لا تزال هناك أماكن وحتى حكومات في العالم تستخدمها لتشغيل معظم وظائفها الأساسية. ولم تعد اليابان واحدة من تلك الدول.

وقال وزير الرقمية تارو كونو: “لقد انتصرنا في الحرب على الأقراص المرنة في تاريخ 28 يونيو”، وهو الذي تحدث بصوت عالٍ عن القضاء على أجهزة الفاكس وغيرها من التقنيات التناظرية في الحكومة.

وأنشأت الحكومة الوكالة الرقمية خلال جائحة فيروس كورونا في عام 2021 عندما كشف التدافع لنشر الاختبارات والتطعيم على مستوى البلاد أن الحكومة لا تزال تعتمد على الملفات الورقية والتكنولوجيا القديمة.

وبدأت وكالة كونو حملتها على تكنولوجيا الحواسيب من حقبة التسعينيات في عام 2022 بعد وقت قصير من تعيينه في الوكالة الرقمية.

ويستخدم نحو 1900 إجراء حكومي في اليابان الأقراص المرنة وغيرها من التقنيات القديمة، مثل أجهزة الفاكس والأقراص المضغوطة والأقراص الصغيرة.

وأعلن كونو الحرب على الأقراص المرنة لمتابعيه البالغ عددهم 2.5 مليون عبر منصة إكس.

يشار إلى أن اليابان ليست الدولة الوحيدة التي اعتادت الاعتماد على الأقراص المرنة بعد مدة طويلة من تحول بقية العالم إلى طرق أكثر كفاءة لتخزين البيانات.

وكان الجيش الأمريكي لا يزال يستخدم الأقراص المرنة بقياس قدره 8 بوصات لتشغيل نظام القيادة والتحكم الآلي الإستراتيجي SACCS، وهو نظام حاسوبي يعود إلى السبعينيات وكان يتلقى رموز الإطلاق النووي ويرسل رسائل الطوارئ إلى المراكز العسكرية والمصادر الميدانية. وتخلصت وزارة الدفاع الأمريكية تدريجيًا من النظام في عام 2019.