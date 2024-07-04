إكس تدرس إضافة زر التصويت السلبي إلى الردود

تدرس إكس إعادة ميزة التصويت السلبي للمشاركات، وهو أمر اختبرته سابقًا في عام 2021، قبل استحواذ إيلون ماسك على الشبكة الاجتماعية.

وفي وقت التجربة الأصلية، اختبرت تويتر زري التصويت الإيجابي والتصويت السلبي، على غرار الطريقة التي يمكن بها للمستخدمين التصويت عبر منصة ريديت Reddit.

وتشير التعليمات البرمجية الموجودة في تطبيق إكس لنظام التشغيل iOS إلى أن الشركة قد تفكر في إضافة تصويتات سلبية إلى الردود فقط لتحسين كيفية تصنيفها.

ولا يعني ظهور مرجع في التعليمات البرمجية لتطبيق بخصوص ميزة أو وظيفة جديدة بالضرورة أن الشركة تخطط لطرح الميزة للعامة.

وتختبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المزايا الجديدة داخليًا طوال الوقت قبل اتخاذ قرار بخصوص توسيع المشروع أو إلغائه.

ووفقًا لجاي باكستر، كبير مهندسي التعلم الآلي في إكس الذي يعمل على ملاحظات المجتمع، فإن فكرة الاستفادة من الإشارة السلبية قد تكون مفيدة؛ لأنها تعمل مع ميزة التحقق من الحقائق الجماعية في إكس أيضًا.

وأوضح باكستر أن إحدى الطرق لتحسين هذا النظام هي تقليل تصنيف تلك المنشورات التي حصلت على تقييمات سلبية من الأشخاص الذين لا يوافقون عادةً على ذلك.

ويتشابه هذا الأمر مع نظام إكس الذي تستخدمه مع ملاحظات المجتمع، وهي ميزة تتطلب إجماعًا بين الأشخاص الذين لا يوافقون عادةً قبل بدء عمليات التحقق من صحة الأخبار.

ولم يؤكد باكستر على وجه التحديد أن التصويتات السلبية هي في مرحلة التطوير، مع أنه قال إن ملاحظات المجتمع تعتمد على التصنيفات الخاصة لتجنب الأفكار والآراء الجماعية وأن بيانات التصنيف الخاصة تصدر بصورة مجهولة بعد مدة قدرها 48 ساعة لجعل التقييمات علنية دون الإساءة إلى عملية التصنيف نفسها.

وقد يساعد استخدام خوارزمية بناء الإجماع لتصنيف المشاركات عبر إكس في إبراز الردود الفضلى في المواضيع الطويلة ويمكن أن يلهم الشركات الأخرى لاستخدام أدوات مماثلة عبر منصاتها.

وألهمت ميزة ملاحظات المجتمع منصة يوتيوب لاختبار نسختها التي تسمى الملاحظات Notes.

وفي عصر لا يتفق فيه الناس دائمًا على الحقيقة، فإن مثل هذه الميزة تسلط الضوء على ما يتفق عليه معظم الناس بصفته حقيقة مقبولة مع الاستمرار بالاستشهاد بالمصادر وإدارتها من مستخدمي الشبكة الاجتماعية.

يشار إلى الأصوات السلبية ليست التغيير الوحيد القادم إلى إكس، إذ ظهرت واجهة مستخدم جديدة تخفي أزرار المشاركة، مثل زري أعجبني وإعادة النشر، افتراضيًا لصالح إيماءة جديدة تعتمد على القائمة للوصول إلى هذه الإجراءات وغيرها.