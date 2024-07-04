أعلن المهندس منصور بن هلال المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، إطلاق أول تحالف سعودي لتقنيات الزراعة والغذاء (Saudi AgriFood Tech Alliance)، بمشاركة الشركاء المؤسسين وهم: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وتوبيان التابعة لشركة (نيوم).

ويهدف التحالف إلى صنع مجتمع من المهتمين في قطاع التقنيات الزراعية والغذاء، والإسهام في بناء الجسور بين الفاعلين في هذا القطاع وبناء شبكة متكاملة تحفز نشر تقنيات الأغذية الزراعية على المستوى الوطني.

أهمية التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء:

يضم التحالف 40 جهة من القطاعين العام والخاص، والجامعات ومراكز الأبحاث، والجهات غير الربحية، ويُعدّ الأول من نوعه في المنطقة، حيث يجمع قادة قطاع الزراعة والأغذية وأبرز الفاعلين والمهتمين فيه تحت سقف واحد.

🎥 نحو منظومة غذائية وزراعية أكثر استدامة للأجيال القادمة، من خلال تحالف يوحد الأهداف ويدعم تكامل الجهود.#التحالف_السعودي_لتقنيات_الزراعة_والغذاء pic.twitter.com/LBndOWx6OS — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) July 3, 2024

وقد أكد المهندس المشيطي في كلمته خلال حفل الإطلاق أمس، أن التحالف يهدف إلى حل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والأغذية، والبحث عن الفرص التي توفرها التقنيات المتقدمة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع، وذلك من خلال منصّة وطنية للتواصل والتعاون المشترك.

وقال: “يأتي إطلاق التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء، إيمانًا من حكومتنا الرشيدة بأهمية البحث والابتكار في تحقيق مستهدفاتنا الوطنية الطموحة، وبأهمية بناء الشراكات لتحقيق الاستفادة المثلى من القدرات الوطنية وجذب الخبرة والمعرفة من الشركاء الدوليين”.

وأوضح المهندس المشيطي، أن بوصلة رؤية المملكة تتجه اليوم نحو تحقيق الاستدامة، وذلك عبر بيئة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية، وتحقق الأمن المائي والغذائي المستدام، وذلك من خلال تفعيل الشراكة بين الجهات ذات العلاقة وبناء الجسور فيما بينها لتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار، وزيادة الكفاءة والوفرة في المنتجات الزراعية والغذائية، وتحقيق سلاسل إمداد آمنة ومستدامة.

إنجازات السعودية في مجال الزراعة:

كشف المهندس المشيطي خلال كلمته أيضًا عن وجود منظومة متكاملة من الإستراتيجيات الوطنية في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تنمية قطاعات البيئة والمياه والزراعة وتعزيز الأمن الغذائي. وتشمل هذه الإستراتيجيات:

إستراتيجية وطنية للبيئة: تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها بشكل مستدام.

تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها بشكل مستدام. إستراتيجية وطنية للمياه: تهدف إلى إدارة موارد المياه بكفاءة وضمان توفرها للأجيال القادمة.

تهدف إلى إدارة موارد المياه بكفاءة وضمان توفرها للأجيال القادمة. إستراتيجية وطنية للزراعة: تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. إستراتيجية تنفيذية للبحث والابتكار: تهدف إلى تطوير تقنيات حديثة في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

تهدف إلى تطوير تقنيات حديثة في مجالات البيئة والمياه والزراعة. برامج لاحتضان ريادة الأعمال: تهدف إلى دعم رواد الأعمال في القطاعات البيئية والمائية والزراعية.

تهدف إلى دعم رواد الأعمال في القطاعات البيئية والمائية والزراعية. خطة أولويات لتسريع تطوير وتوطين التقنيات الحديثة: تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في هذه المجالات.

وقد أكد المهندس المشيطي أن هذه الإستراتيجيات، إلى جانب البيئة التنظيمية والتشريعية والأطر المؤسسية الداعمة، قد ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات، التي شملت:

ارتفاع الإنتاج المحلي للعديد من المحاصيل الزراعية جودة وكمًا.

ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي لتصل إلى 109 مليارات ريال سعودي في عام 2023، وهي أعلى مساهمة لهذا القطاع في تاريخه.

وتُظهر هذه الإنجازات التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان جودة حياة أفضل للمواطنين.

أهداف التحالف:

إنشاء منصة وطنية للتواصل والتعاون.

تعزيز تبني التقنيات المبتكرة في منظومة الزراعة والغذاء.

تحفيز الابتكار وجذب الخبرات الدولية.

زيادة الكفاءة والوفرة في المنتجات الزراعية والغذائية.

تحقيق سلاسل إمداد آمنة ومستدامة.

بهدف بناء شراكات استراتيجية تسهم في تقديم حلول نوعيّة تضمن استدامة النظام البيئي.. نفخر بإطلاق التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء بالشراكة مع @MEWA_ksa الذي سيعزز من تظافر جهود الشركاء وتبادل المعرفة للمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الوطنية.. pic.twitter.com/Ol4AN3f4rc — هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (@RDIA) July 3, 2024