أكاديمية طويق وشركة ميتا تطلقان أول معسكر للذكاء الاصطناعي التوليدي في السعودية

أعلنت أكاديمية طويق بالتعاون مع شركة (ميتا) Meta، إطلاق معسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي القائم على نماذج ميتا اللغوية الكبيرة (LLAMA). ويُعدّ هذا المعسكر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي السريع التطور.

ويُقام المعسكر ضمن معسكرات (أكاديمية ميتافيرس) التابعة لأكاديمية طويق، وذلك في مقرّها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض.

أهداف معسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي:

يهدف المعسكر إلى تمكين الشباب من احتراف مهارات القرن الحادي والعشرين، وتحضيرهم للمشاركة في تطوير تقنيات المستقبل. كما يسعى إلى خدمة مختلف فئات المجتمع في مختلف القطاعات، من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

انطلاق معسكر "الذكاء الاصطناعي التوليدي القائم على LLAMA" المقام بمقر #أكاديمية_طويق بالشراكة مع @Meta. pic.twitter.com/sxuUFRFa2H — أكاديمية طويق (@TuwaiqAcademy) July 2, 2024

لذلك يركز المعسكر في تطوير المهارات العملية للمتدربين في العديد من المجالات، التي تشمل:

فهم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كيفية بناء النماذج اللغوية وتطبيقها باستخدام حالات واقعية.

كيفية تخصيص النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في العديد من المجالات ضمن مشاريع تطبيقية وعملية.

تعرف المفاهيم الأخلاقية في استخدامات مجال الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال؛ لخدمة مختلف فئات المجتمع في العديد من القطاعات.

أهمية الشراكة مع شركة ميتا:

أكّد عبدالعزيز الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، أهمية الشراكة بين أكاديمية طويق وشركة (ميتا) Meta، في تقديم معسكرات احترافية مكثفة تقام أول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستهدف تطوير القدرات الوطنية في العديد من المجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والعوالم الافتراضية، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وغيرها من مجالات التقنيات الحديثة.

الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي متحدثًا عن معسكرات طويق المجانية التي تعتبر فرصة ذهبية لتطوير المهارات. #من_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/v6wOOxn8vc — قناة السعودية (@saudiatv) June 29, 2024

وبدوره، أكد جولان عبدالخالق، مدير برامج السياسات العامة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا في شركة ميتا، حرص الشركة على تمكين الشباب بأهم المهارات والأخلاقيات اللازمة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها، وإقامة معسكرات احترافية حول أهم منتجات وخدمات الشركة بالشراكة مع أكاديمية طويق.

أكاديمية ميتافيرس:

تُعدّ أكاديمية ميتافيرس، التي أُطلقت في مؤتمر (ليب 2023)، أول أكاديمية لشركة ميتا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع أكاديمية طويق، والثانية على مستوى العالم، وتقدم معسكرات وبرامج نوعيّة بشهادات احترافية في مجالات:

الذكاء الاصطناعي.

تطوير الألعاب الإلكترونية.

تقنيات العوالم الافتراضية.