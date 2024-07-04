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أكاديمية طويق وشركة ميتا تطلقان أول معسكر للذكاء الاصطناعي التوليدي في السعودية

4 يوليو 2024آخر تحديث: 4 يوليو 2024
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أكاديمية طويق وشركة ميتا تطلقان أول معسكر للذكاء الاصطناعي التوليدي في السعودية

أعلنت أكاديمية طويق بالتعاون مع شركة (ميتا) Meta، إطلاق معسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي القائم على نماذج ميتا اللغوية الكبيرة (LLAMA). ويُعدّ هذا المعسكر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي السريع التطور.

ويُقام المعسكر ضمن معسكرات (أكاديمية ميتافيرس) التابعة لأكاديمية طويق، وذلك في مقرّها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض.

أهداف معسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي:

يهدف المعسكر إلى تمكين الشباب من احتراف مهارات القرن الحادي والعشرين، وتحضيرهم للمشاركة في تطوير تقنيات المستقبل. كما يسعى إلى خدمة مختلف فئات المجتمع في مختلف القطاعات، من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

لذلك يركز المعسكر في تطوير المهارات العملية للمتدربين في العديد من المجالات، التي تشمل:

  • فهم الذكاء الاصطناعي التوليدي.
  • كيفية بناء النماذج اللغوية وتطبيقها باستخدام حالات واقعية.
  • كيفية تخصيص النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في العديد من المجالات ضمن مشاريع تطبيقية وعملية.
  • تعرف المفاهيم الأخلاقية في استخدامات مجال الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال؛ لخدمة مختلف فئات المجتمع في العديد من القطاعات.

أهمية الشراكة مع شركة ميتا:

أكّد عبدالعزيز الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، أهمية الشراكة بين أكاديمية طويق وشركة (ميتا) Meta، في تقديم معسكرات احترافية مكثفة تقام أول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستهدف تطوير القدرات الوطنية في العديد من المجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والعوالم الافتراضية، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وغيرها من مجالات التقنيات الحديثة.

وبدوره، أكد جولان عبدالخالق، مدير برامج السياسات العامة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا في شركة ميتا، حرص الشركة على تمكين الشباب بأهم المهارات والأخلاقيات اللازمة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها، وإقامة معسكرات احترافية حول أهم منتجات وخدمات الشركة بالشراكة مع أكاديمية طويق.

أكاديمية ميتافيرس:

تُعدّ أكاديمية ميتافيرس، التي أُطلقت في مؤتمر (ليب 2023)، أول أكاديمية لشركة ميتا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع أكاديمية طويق، والثانية على مستوى العالم، وتقدم معسكرات وبرامج نوعيّة بشهادات احترافية في مجالات:

  • الذكاء الاصطناعي.
  • تطوير الألعاب الإلكترونية.
  • تقنيات العوالم الافتراضية.
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4 يوليو 2024آخر تحديث: 4 يوليو 2024
دقيقة واحدة
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