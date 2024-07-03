Perplexity تنافس جوجل من خلال البحث الاحترافي المتقدم

أعلنت Perplexity ترقية كبيرة لميزة Pro Search، وتقول شركة محرك البحث الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إن محرك البحث أصبح الآن قادرًا على الاستدلال المتعدد الخطوات أو القدرة على ربط عمليات بحث متعددة عبر الإنترنت معًا للعثور على نتائج ومعلومات دقيقة.

ويقدم التحديث أيضًا قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي، مثل تنفيذ التعليمات البرمجية وتكامل Wolfram Alpha لحل الرياضيات.

ويمكن للمنافسين، مثل Copilot من مايكروسوفت، البحث في الإنترنت، مع أن Perplexity تقول إن روبوتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي يمكنه التعامل مع الاستعلامات المعقدة.

وتظل ميزة Pro Search بمنزلة خيار اختياري يجب على المستخدمين تمكينه يدويًا على أساس كل محادثة.

وتستمر الاستعلامات العادية باستخدام البحث السريع Quick Search من Perplexity بدلًا من Pro Search، الذي يدرس مصادر أقل قبل الرد.

وعلى غرار نموذج GPT-4o المشغل لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT، تقدم Perplexity خمس عمليات بحث احترافية كل أربع ساعات باستخدام حساب مجاني

وتقدم Perplexity أيضًا ما يصل إلى 600 عملية بحث احترافية يوميًا من خلال اشتراكها البالغ سعره مقدار 20 دولارًا شهريًا.

وتقول الشركة إن الميزة المحدثة تفهم عندما يتطلب السؤال التخطيط، وتعمل من خلال الأهداف خطوة بخطوة، وتجميع الإجابات المتعمقة بكفاءة.

وتتضمن الأمثلة الموجودة عبر موقع Perplexity الإلكتروني لما يمكن أن تفعله Pro Search استعلامًا يسأل عن الوقت الأفضل لرؤية الأضواء الشمالية في أيسلندا أو فنلندا.

وتقسم الميزة عملية البحث إلى 3 عمليات بحث، وهي الأوقات الفضلى لرؤية الأضواء الشمالية في أيسلندا وفنلندا، والمواقع الفضلى للمشاهدة في أيسلندا، والمواقع الفضلى للمشاهدة في فنلندا، ومن ثم تقدم إجابة مفصلة تتناول جميع جوانب السؤال، ويشمل ذلك وقت مشاهدة الأضواء الشمالية في أي من البلدين وأين.

وتستطيع Pro Search إنشاء تقرير مفصل بناءً على مطالبة باستخدام ميزة تسمى Pages.

وبصرف النظر عن إجراء بحث شامل، تقول Perplexity إن Search Pro تأتي الآن مزودة بقدرات متقدمة في الرياضيات والبرمجة تحسن قدرتها على تحليل البيانات وتصحيح الأخطاء البرمجية وإنشاء المحتوى.