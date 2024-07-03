DJI تتوسع لتشمل الدراجات الكهربائية وأنظمة القيادة

تتوسع DJI في مجال الدراجات الكهربائية من خلال نظام القيادة الجديد Avinox والعلامة التجارية Amflow للدراجة الكهربائية.

وتطلق الشركة المشهورة بطائراتها المسيرة دراجتها الكهربائية الأولى – الدراجة الجبلية الكهربائية المصنوعة من ألياف الكربون Amflow PL – قبل نهاية العام، مع محرك القيادة Avinox والبطارية السريعة الشحن.

وتحتوي Amflow PL مزايا ذكية وقوية عديدة ضمن دراجة كهربائية خفيفة الوزن نسبيًا قد تجذب انتباه المنافسين، مثل Bosch و Specialized.

وبفضل نظام القيادة Avinox الجديد من DJI، تتميز الدراجة الكهربائية Amflow PL بعزم دوران أقصى قدره 120 نيوتن متر وقوة تعزيز قدرها 1000 واط عند الطلب للتغلب حتى على المنحدرات الشديدة.

وبخلاف ذلك، صنف محركها ​​الهادئ بقوة قدرها 250 واطًا من الخرج مع ذروة قدرها 850 واطًا. ويمكن لبطاريتها القابلة للإزالة بقوة قدرها 800 واط الشحن السريع من 0 في المئة إلى 75 في المئة خلال 1.5 ساعة عند استخدام شاحن 2A/508W GaN.

وتزن الدراجة الكهربائية Amflow PL مقدار 19.2 كغ، ويرجع الفضل في ذلك إلى إطار من ألياف الكربون يبلغ وزنه 2.27 كغ ونظام محرك Avinox بوزن قدره 2.52 كغ.

وتتميز الدراجة بشاشة ملونة تعمل باللمس من نوع OLED بقياس قدره 2 بوصة مدمجة في الإطار وتطبيق Avinox للوصول اللاسلكي إلى الدراجة وجميع بيانات الركوب.

وتصدر الدراجة إنذارًا في حال وجود مشكلة وتنبهك بموقعها في التطبيق. وتحتوي 4 أوضاع لمساعدة الدواسة، ويشمل ذلك الوضع التلقائي الذي يتكيف مع توصيل الطاقة بناءً على مقاومة الركوب.

وتكتمل المزايا البارزة بمنفذ شحن USB لهاتفك، ونظام تعليق كامل من Fox، وإطار يمكنه استيعاب العجلات الخلفية بقياس قدره 27.5 بوصة و 29 بوصة.

وتقول DJI: “قادتنا خبرتنا في تكنولوجيا البطاريات والمحركات في الطائرات المسيرة وأنظمة تثبيت الكاميرا إلى إنشاء Avinox”.

وأضافت: “تُعد هذه خطوة طبيعية لشركة DJI للتوسع في هذا المجال لأننا نتقن التقنيات الأساسية لنظام الدراجة الكهربائية من ناحية تطوير المحرك الموثوق وإدارة البطارية والتصميم الميكانيكي والهندسة”.

كما طورت الشركة أيضًا حلول القيادة الذكية للسيارات في الصين على مدار الأعوام القليلة الماضية، ويمكن العثور على بعضها في نماذج عديدة.

وفي الآونة الأخيرة، توسعت DJI في سوق البطاريات الاستهلاكية الكبيرة من خلال إطلاق محطات الطاقة.

ومن المتوقع أن تصل Amflow PL في الربع الرابع بسعر يتراوح بين 7500 دولار و 12850 دولارًا، مما يضعها في منافسة مباشرة مع الدراجات الكهربائية المتميزة، مثل سلسلة Turbo المتخصصة.

وتقول DJI إن Amflow PL ستكون متاحة لدى التجار المعتمدين في ألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا من بين آخرين.