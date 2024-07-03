Acemagic تكشف عن حاسوب محمول بشاشة قابلة للطي أفقيًا

كشفت Acemagic عن X1، وهو أول حاسوب محمول في العالم بشاشة مزدوجة قابل للطي أفقيًا بزاوية قدرها 360 درجة يتيح لك طي الشاشة الثانية إلى الجهة الجانبية أفقيا، لذا، يبدو الأمر كما لو كنت تعمل عبر حاسوب مكتبي مزود بشاشتين.

ولا تُعد أجهزة الحاسوب المحمولة ذات الشاشة المزدوجة شيئًا جديدًا، مع أن الابتكارات ضمن هذه المجموعة الفرعية من أجهزة الحواسيب المحمولة لا تزال قادمة، ويُعد X1 مثالًا على ذلك.

وكما تقول Acemagic، فإن جهاز X1 يستفيد من تصميم فريد من نوعه لشاشة مزدوجة قابلة للطي أفقيًا بزاوية قدرها 360 درجة، مما يتيح للمستخدمين مرونة في ضبط الشاشات لتلبية احتياجاتهم.

ووفقًا لشركة Acemagic، يمكنك الحصول على حاسوب محمول مع شاشتين بحجم قدره 14 بوصة، أو يمكنك طيهما باستخدام المفصل الذي يدور بزاوية قدرها 360 درجة، بحيث تكون الشاشتان متتاليتان، مما يسمح بالسيناريوهات التي قد يرغب فيها شخصان في استخدام الحاسوب المحمول في وقت واحد.

وعلى عكس Asus Zenbook Duo و Lenovo Yoga Book 9i، فإن X1 ليس جهازًا لوحيًا بشاشتين مزودًا بلوحة مفاتيح قابلة للفصل، بل هو حاسوب محمول مزود بشاشة إضافية على مفصل يتأرجح أفقيًا.

ويبدو أن هذا الحاسوب المحمول غير مخصص للألعاب أو الإنتاجية العالية، إذ إنه مجهز بمعالج Intel Core i7-1255U من الجيل الثاني عشر مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR4 قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع PCIe 3.0 SSD قدرها 1 تيرابايت.

كما أنه يدعم سرعات نقل قدرها 5 جيجابت في الثانية من منافذ USB-A و USB-C و HDMI 2.0 بدلًا من HDMI 2.1 لإخراج الفيديو، وخصصت الشركة أحد منفذي USB-C للشحن فقط.

ويوفر X1 شاشتين بقياس قدره 14 بوصة وبدقة قدرها Full HD، وقد يكون هناك أيضًا خيار لتعزيز وحدة المعالجة المركزية إلى Core i7-1265U.

ولم تعلن Acemagic بعد تكلفة الحاسوب المحمول ذا الشاشة المزدوجة أو متى سيكون متاحًا للشراء.