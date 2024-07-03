وزير الاتصالات السعودي يناقش مع قيادات جوجل وميتا تعزيز الحراك الابتكاري عبر الذكاء الاصطناعي 

يواصل معالي المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، لقاءاته مع كبار المسؤولين في الشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

إذ اجتمع معاليه اليوم مع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

معالي @aalswaha يجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة META السيد مارك زوكربيرج، لتعزيز الحراك الابتكاري عبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة اضافة إلى دعم المبتكرين والمطورين ورواد الأعمال وتنمية القدرات الرقمية. pic.twitter.com/QvF5EnhyYd — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) July 2, 2024

وركز اللقاء في مناقشة سبل تنمية القدرات الرقمية ودعم المطورين ورواد الأعمال في المملكة، مع التركيز في إيجاد حلول مبتكرة تناسب احتياجات الشركات الناشئة.

التعاون في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات:

اجتمع وزير الاتصالات السعودي اليوم أيضًا مع روث بورات، الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمارات في شركتي ألفابت وجوجل، لمناقشة فرص الشراكة والتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.

معالي @aalswaha يجتمع مع الرئيسة والمديرة التنفيذي للاستثمارات في شركة Alphabet و Google، السيدة روث بورات وعدد من القيادات لتوسيع الشراكة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ودعم المواهب الرقمية في المملكة. pic.twitter.com/D2uKSLwjVj — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) July 3, 2024

وجرى خلال الاجتماع أيضًا مناقشة فرص تعزيز الاستثمار لتنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، مع التركيز في تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات البشرية.

تعزيز التعاون في مجال الفضاء:

اجتمع وزير الاتصالات السعودي أيضًا اليوم، مع جوين شوتويل، الرئيسة والمديرة التنفيذية للعمليات في شركة (سبيس إكس) SpaceX، المتخصصة في تصنيع الصواريخ والمركبات الفضائية الأكثر تقدمًا في العالم وإطلاقها في الفضاء.

توسيعا للشراكة في مجال الفضاء؛ معالي @aalswaha يجتمع مع الرئيسة والمديرة التنفيذية للعمليات في @SpaceX السيدة جوين شوتويل، لمناقشة عدد من مجالات الفضاء والربط الفضائي، وتطوير قطاع الفضاء بما يخدم البشرية. pic.twitter.com/2GT5aVXfXq — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) July 2, 2024

وتمحور النقاش حول مجالات الفضاء والربط الفضائي، وسبل تطوير قطاع الفضاء بما يخدم البشرية، وكذلك تعزيز الشراكة في المنظومة الفضائية.

وقد اجتمع وزير الاتصالات السعودي أمس الثلاثاء مع مات غارمان، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز، وعدد من القيادات العليا في الشركة، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وجرت مناقشة استثمارات الشركة في المناطق السحابية الفائقة السعة، مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة بأكملها.

معالي @aalswaha يجتمع في سياتل مع الرئيس التنفيذي لشركة Amazon Web Services (AWS) السيد مات غارمان وعدد من القيادات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية واستثمارات الشركة في المناطق السحابية فائقة السعة دعماً لنمو الاقتصاد الرقمي في المملكة وكامل المنطقة. pic.twitter.com/ykpaOStKx7 — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) July 1, 2024

أهداف اللقاءات:

تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والشركات الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا.

دفع عجلة الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة في المملكة.

دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة.

تنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية.

بناء القدرات البشرية في مجال التكنولوجيا.

لذلك تعكس هذه اللقاءات حرص المملكة العربية السعودية على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار والتقنيات الحديثة.