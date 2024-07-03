واتساب تطور ميزة إنشاء الصور الشخصية بالذكاء الاصطناعي

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على ميزة جديدة تسمى “تخيلني” (Imagine Me)، وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور شخصية فريدة من نوعها.

وتظهر هذه الميزة حاليًا لفئة محدودة من مستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب في نظام التشغيل أندرويد.

وتسعى ميتا، الشركة الأم المالكة لواتساب، إلى تعزيز التفاعل بين المستخدمين من خلال تقديم أدوات جديدة تستغل إمكانيات أدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها.

وتساعد ميزة “تخيلني” على إنشاء صور شخصية جذابة للملفات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، ويمكن للمستخدمين اختيار خلفيات جديدة ومواقع وتأثيرات لافتة للنظر لإضافتها إلى الصور الشخصية.

وتحتاج تلك الميزة إلى إضافة مجموعة من الصور الشخصية الواقعية، وتحميلها إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا، لتوليد الصور الجديدة التي تشبه المظهر الأصلي للمستخدم بنحو دقيق.

ويتيح واتساب حذف الصور الأصلية التي حملّها المستخدمون في أي وقت من خلال الإعدادات.

ولاستخدام الميزة الجديدة، يجب على المستخدمين كتابة عبارة “تخيلني” أو (imagine me) في المحادثات مع مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI، كما يمكن أيضًا استخدام هذه الميزة في الدردشات الأخرى عن طريق كتابة “@Meta AI” ثم إدخال الأمر السابق الإشارة إليه.

وتُعد ميزة “تخيلني” ميزة اختيارية، ويجب تفعيلها من خلال الإعدادات وتحميل الصور الأصلية الأولية للحصول على النتائج.

وما زالت هذه الميزة قيد التطوير، ومن المحتمل طرحها قريبًا لكافة المستخدمين الذين تتيح لهم ميتا الوصول إلى مساعدها الذكي في واتساب.

ومن الجدير بالذكر أن ميتا تتيح حاليًا مساعدها الذكي Meta AI في الولايات المتحدة والهند.