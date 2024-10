معهد الابتكار التكنولوجي يستضيف نخبة من الباحثين العالميين في ندوة تكنولوجيا الكم

يستضيف معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، نخبة من العلماء وكبار الباحثين والخبراء العالميين في مجال تكنولوجيا الكوانتوم في ندوة تكنولوجيا الكم المميزة، التي ستُقام في العاصمة الإماراتية في شهر يناير المقبل.

وتأتي هذه الندوة تأكيدًا لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع عجلة الابتكار وتعزيز مكانها كمركز رائد للبحوث العلمية المتطورة.

تأتي هذه الندوة تزامنًا مع إعلان الأمم المتحدة عام 2025 السنة الدولية لعلوم وتكنولوجيا الكم. وتوفر الندوة منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات بين رواد هذا المجال، مما يساهم في تسريع وتيرة التطورات والابتكارات في مجال تكنولوجيا الكم.

ستضم ندوة تكنولوجيا الكم في أبوظبي مجموعة من الحلقات النقاشية والعروض البحثية والمناقشات المتعمقة بهدف استكشاف الآفاق المستقبلية لعلوم الكم، وسيُشارك فيها نخبة من كبار الباحثين والخبراء العالميين، منهم:

أكدت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أهمية هذه الندوة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار، قائلة: “تُعقد هذه الندوة في إطار الاحتفاء بمرور 100 عام على انطلاق مجال العلوم الكمية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. وتساهم الندوة في جذب كبار الباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم، وتُعزز مكانة الإمارات كمركز رائد للابتكار والبحث العلمي”.

وفي تصريح خاص للبوابة التقنية، قال البروفيسور خوسيه إغناسيو لاتوري، كبير الباحثين في مركز بحوث الكوانتوم التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي: “تمثل ندوة تكنولوجيا الكم القادمة، التي ينظمها معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، لحظة محورية لمجتمع علوم الكم العالمي. وتُعدّ هذه الندوة هي الحدث الأول من نوعه في المنطقة، لذلك ستجمع علماء الكم والباحثين والتقنيين الموقرين من جميع أنحاء العالم للاحتفال بقرن من التقدم الكمي وإلهام الأجيال القادمة من العلماء والتقنيين”.

وأضاف: “اعتمد معهد الابتكار التكنولوجي (TII) رسميًا مبادرة اليونسكو لتحديد عام 2025 عامًا دوليًا لعلوم وتكنولوجيا الكم. ويهدف معهد الابتكار التكنولوجي، من خلال هذه الندوة، إلى تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار العلمي الرائد”.

