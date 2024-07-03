مدينة الملك عبدالله للطاقة تشارك في مؤتمر إدارة المعارف النووية في فيينا

تشارك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المؤتمر الدولي حول إدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشرية، الذي يُعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا، خلال المدة الممتدة من 1 إلى 5 يوليو 2024.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض التطورات العالمية المتعلقة بإدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشرية، ودراسة التحديات والفرص الحالية والمستقبلية، وتقديم حلول عملية لتوظيفها على المستوى التنظيمي والوطني والدولي، فيما يركز المؤتمر في تطوير وتنمية الموارد البشرية اللازمة لدعم برامج الطاقة النووية الآمنة والمستدامة.

مشاركة فاعلة للمملكة:

أكدت كيم برينجل، مديرة إدارة تطوير القدرات البشرية في المدينة، أهمية إدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشرية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، مشيرةً إلى التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق أعلى معايير الشفافية والموثوقية ضمن سياستها الوطنية للطاقة الذرية، وعمل المملكة على تطوير القطاع في مختلف المجالات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030.

وتأتي مشاركة كيم برينجل بصفتها نائب الرئيس للمؤتمر لهذا العام، حيث قدمت الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، كما قدمت عرضًا حول إستراتيجية المملكة في تطوير القدرات البشرية في مجال الطاقة النووية.

كما شاركت برينجل في جلسة حوارية بعنوان: “دور المرأة في مجال الطاقة النووية”، لتعزيز مشاركة المرأة وتطورها المهني في هذا القطاع الحيوي، وجلسة أخرى حول القيادة والاحتفاظ بقاعدة معرفية في بيئة عمل نووية سريعة التغير.

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تشارك في المؤتمر الدولي حول إدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشرية، خلال الفترة ١ – ٥ يوليو ٢٠٢٤، وذلك في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.https://t.co/48TOHtIv3b pic.twitter.com/FbJp72UXvP — مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (@KA_CARE) July 2, 2024

تقديم ورقة علمية:

بالإضافة إلى مساهمات المدينة في الأنشطة المصاحبة للمؤتمر، قدّم الدكتور علي البسامي، مدير الدراسات الأولية بقطاع الهندسة وإدارة المشاريع في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ورقة علمية حول الإستراتيجيات المبتكرة لنقل المعرفة النووية إلى الدول الناشئة، وقد ركزت هذه الورقة في تطوير إستراتيجيات فعالة لسد الفجوة المعرفية النووية، التي تساعد الدول النامية في الاستفادة من التقنيات النووية لتلبية احتياجاتها المتنامية للطاقة.

دور بارز لمدينة الملك عبدالله في قطاع الطاقة:

تؤدي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة دورًا بارزًا في تطوير القدرات البشرية في قطاع الطاقة، وذلك من خلال:

دعم المؤسسات التعليمية لتدريب الكوادر السعودية وفقًا لأفضل الممارسات.

تصميم أنظمة لإدارة المعرفة وتخزينها ونقلها ونشرها.

تبادل المعرفة والخبرات على المستوى الدولي.

العمل على إستراتيجية بناء القدرات البشرية في مجال الطاقة الذرية في المملكة.

وختامًا؛ تؤكد مشاركة المدينة في المؤتمر الدولي حول إدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشرية، التزام المملكة العربية السعودية بتطوير قطاع الطاقة النووية بشكل آمن ومستدام، مع إيلاء إدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشرية اهتمامًا كبيرًا.