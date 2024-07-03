“سدايا” تحصل على شهادة الآيزو العالمية في تطبيق معايير أمن المعلومات

حصلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، على شهادة الآيزو العالمية (ISO 27001:2022)، وذلك لتطبيقها أفضل المعايير العالمية في حماية البيانات وضمان أمن المعلومات في الشبكة السعودية الخاصة للتكامل الحكومي (SPINE).

وتُعدّ (SPINE) واحدة من منصات سدايا، التي طورتها بهدف ربط أكثر من 300 جهة حكومية لتسهيل تبادل البيانات والخدمات، وتعزيز كفاءة العمليات لتقليل التكاليف المالية.

وقد تسلم الشهادة الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني في (سدايا)، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والفريق الوطني الذي عمل على تحقيق هذا الإنجاز.

معالي مدير مركز المعلومات الوطني يتسلم شهادة الآيزو "ISO 27001:2022" بنسختها الحديثة التي نالتها #سدايا بناءً على دراسة أجريت حول تطبيقها للضوابط المادية والإجرائية والتقنية في الشبكة السعودية الخاصة للتكامل الحكومي SPINE pic.twitter.com/aBoGM9JoXr — SDAIA (@SDAIA_SA) July 3, 2024

الالتزام بأعلى معايير أمن المعلومات:

تمكنت (سدايا) من الحصول على هذه الشهادة العالمية بعد تطبيقها أفضل الممارسات والمعايير في عدة جوانب شملت: إدارة المخاطر، وحماية البيانات، والحفاظ على سرية المعلومات، وضمان استمرارية الأعمال في مجال الشبكات والاتصالات وتبادل البيانات والخدمات.

وتُعدّ شهادة الآيزو (ISO 27001:2022) معيارًا دوليًا يحدد متطلبات إنشاء معالجة التحديات الأمنية في التكنولوجيا الحديثة وتنفيذها وتحسينها، مثل: حماية البيانات، والتهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية الأعمال.

حماية المعلومات الحساسة:

تسهم مثل هذه الشهادات في رفع مستوى جودة إدارة أمن المعلومات، وتعزز الثقة بقدرة (سدايا) على حماية المعلومات الحساسة وإدارة المخاطر، كما يدعم الحصول على هذه الشهادة التوجه العالمي نحو تبني أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات.

وتنضم هذه الشهادة إلى سلسلة من الشهادات العالمية التي حصلت عليها (سدايا) في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في جميع المجالات، ويعزز ذلك مكانتها كشريك موثوق به يلتزم بأعلى معايير الجودة في أمن المعلومات.