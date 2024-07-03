تقنية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لحماية العينين عند استخدام الهاتف.. إليك التفاصيل

كشفت شركة هونر الصينية عن تقنية جديدة تُسمى AI Defocus Eye Protection في حدث MWC Shanghai 2024، وهي تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للتقليل من المشكلات الشائعة التي تصيب العين بسبب كثرة استخدام شاشات الحواسيب والهواتف الذكية، وأكثر هذه المشكلات شيوعًا مشكلة قصر النظر (myopia).

تعمل هذه التقنية الجديدة بطريقة تحاكي طريقة عمل نظارات Defocus الطبية التي تساعد في تصحيح قصر النظر لدى الأطفال، وقد ثبت أن هذه النظارات يمكنها تعزيز التركيز لدى البالغين وتمنع إجهاد العين وتحسن الراحة في أثناء استخدام الحواسيب والهواتف الذكية.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في حماية العينين عند استخدام الهاتف؟

بسبب زيادة استخدام الحواسيب والهواتف الذكية في السنوات القليلة الماضية، كان هناك ارتفاع عالمي في حالات قصر النظر (myopia). وتحدث هذه الحالة بسبب التركيز مدة طويلة في شاشة الحاسوب أو الهاتف من مسافة قصيرة، وبمرور الوقت يتسبب ذلك في استطالة مقلة العين ويؤدي إلى قصر النظر.

ولعلاج هذه المشكلة عند الأطفال يستخدم الأطباء نظارات منع التركيز (defocus glasses) ولكن عند البالغين يمكن أن تساعد النظارات نفسها في تخفيف الأعراض والحد من تأثير استخدام الشاشات مدة طويلة.

وفقًا لشركة هونر تستفيد تقنيتهم من الذكاء الاصطناعي لمحاكاة طريقة عمل نظارات defocus، عن طريق إحداث تشتيت في المجال البصري المحيط بالمستخدم، وهذا يبطئ عملية إطالة مقلة العين التي تؤدي إلى قصر النظر.

وتقول الشركة إن تقنيتها أظهرت بالفعل نتائج جيدة في تقليل قصر النظر المؤقت (transient myopia) بمقدار يبلغ 13 درجة في المتوسط بعد الاستمرار في القراءة من الشاشة لمدة قدرها 25 دقيقة، ولاقى بعض المستخدمين انخفاضًا أقصى بمقدار يبلغ 75 درجة.

وعند إعلان شركة هونر تقنية AI Defocus Eye Protection الجديدة أكدت أن الذكاء الاصطناعي يتسبب في إحداث ثورة في حياتنا وقد حسّن مستوى صناعة الهواتف الذكية، لكن الكثير من المزايا والتقنيات الجديدة ركزت في الذكاء الاصطناعي القائم على السحابة، ولكن تقنية هونر الجديدة تعمل بنموذج ذكاء اصطناعي يمكن تشغيله في الجهاز نفسه، وأكدت هونر أهمية ذلك بالإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي الذي يمكن تشغيله في الأجهزة يساعد في تقديم خدمات مصممة خصوصًا لكل مستخدم، ويحمي خصوصية المستخدمين.