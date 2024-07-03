انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض بجوائز تتجاوز 60 مليون دولار

انطلقت اليوم في مدينة الرياض النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي ستستمر حتى يوم 25 من أغسطس 2024، وتحظى باهتمام مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمي.

وتُقام منافسات هذه البطولة الضخمة في (بوليفارد رياض سيتي)، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، وبجوائز مالية تُعدّ هي أعلى الجوائز في تاريخ القطاع، إذ تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار.

افتتاح مبهر:

حظيت البطولة أمس الثلاثاء بحفل افتتاح مبهر، حيث تزينت سماء العاصمة الرياض بإطلاق الألعاب النارية ابتهاجًا بهذه البطولة التاريخية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، خلال المؤتمر الصحفي لحفل الافتتاح، أن البطولة تحقق رؤية تهدف إلى جمع محترفي الرياضات الإلكترونية والمشجعين والناشرين معًا في مشهد يدفع القطاع تجاه مسار مليء بالفرص الواعدة للجميع. وأعرب سموه عن الثقة بأن كأس العالم للرياضات الإلكترونية سيقدم تجربة غير مسبوقة في تاريخ القطاع.

وبدوره أوضح رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أننا أمام احتفال استثنائي يوحّد المجتمع الدولي عبر الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويحقق قفزة في الصناعة ويدفع النمو والاستدامة عبر منظومة القطاع بأكمله، مبديًا فخره وحماسه لفتح آفاق وإمكانيات جديدة لهذه الرياضة، ومشاهدة نخبة الأندية والرياضيين يتنافسون عبر أفضل الألعاب للحصول على جوائز كبرى ولتتويج أول نادٍ كبطل.

وقال فيصل بن حمران، المدير التنفيذي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “مع انعقاد كأس العالم للرياضات الإلكترونية، فإننا نشارك اللاعبين تطلعاتهم وحماسهم في هذه التجربة الفريدة من نوعها التي تنتظرنا جميعًا، إذ سنشهد في الأسابيع الثمانية القادمة تحولًا في القطاع بأكمله بنحو غير مسبوق”.

ودعا العالم أجمع لمشاهدة المنافسة بين نخبة من لاعبي الأندية العالميين، كما أكد أن البطولة ستكون عبارة عن احتفال عالمي بالتميز ويحفز المنافسة في القطاع.

الرياض وجهة عالمية لعشاق الرياضات الإلكترونية:

تستعد مدينة الرياض لتكون وجهة عالمية لعشاق الألعاب الإلكترونية، مع انطلاق البطولة اليوم الأربعاء، حيث سيتابع المشجعون منافسات لاعبيهم المفضلين وأنديتهم المفضلة عبر 22 بطولة في أشهر الألعاب للفوز بجوائز مالية تصل إلى أكثر من 60 مليون دولار.

كما سيستمتع الزوّار بالآلاف من الفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تناسب جميع الأعمار، مع تقديم مزيج من الجوانب الترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية، مما يجعل الرياض عاصمة للألعاب والسياحة خلال هذا الصيف.