السعودية تؤكد التزامها بالاستثمار في العلوم والتقنية لتصبح رائدة عالميًا بحلول عام 2030

أكد الدكتور منير الدسوقي، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، التزام المملكة العربية السعودية بالاستثمار في مجالات العلوم والتقنية لتصبح من الدول الرائدة عالميًا بحلول عام 2030 من خلال إطلاقها للتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، التي تتوافق مع رؤيتها الطموحة وتهدف إلى تعزيز الاستقرار العالمي والازدهار والرفاهية للأجيال القادمة.

وقد جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور الدسوقي لوفد المملكة المشارك في قمة مجموعة العلوم (Science20) ضمن مجموعة العشرين (G20)، التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو، برئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية، ومشاركة ممثلي أكاديميات العلوم في دول المجموعة، وعدد من ممثلي المؤسسات العلمية الدولية والشبكات الوطنية.

سُعدت بترؤس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة العلوم ضمن مجموعة العشرين (G20) ، لإبراز اهتمام المملكة واستثمارها بالبحث والتطوير والابتكار لتعزيز الاستقرار العالمي والازدهار والرفاهية للأجيال القادمة.#G20Brasil https://t.co/518KhMwEaO — منير الدسوقي – Munir Eldesouki (@munireldesouki) July 2, 2024

ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي:

أوضح الدكتور الدسوقي أن المملكة تسعى إلى تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التزامها بالحوكمة والابتكار، ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال توظيفه في التوقعات المستقبلية للبحث والتطوير، وشدد على أن التعاون الدولي وتبادل المعرفة سيوفران مسارًا مستدامًا لضمان الأمن العالمي والاعتبارات الأخلاقية.

وقال الدكتور الدسوقي: “إن المملكة ملتزمة بالتنوع الاقتصادي المستدام، الذي يُعدّ أمرًا محوريًا في رؤيتها 2030 الطموحة، حيث استثمرت في الاقتصاد الحيوي والزراعة الصحراوية وتقنيات الحفاظ على المياه، وحلول الطاقة المتجددة من خلال مبادرة (السعودية الخضراء)، التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة في العقود المقبلة لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا، وحماية نسبة تبلغ 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030″.

الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ:

أكد الدكتور الدسوقي أيضًا أن المملكة تهدف إلى الوصول إلى الريادة في مجال الطاقة النظيفة، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، إذ تعمل على تنويع مزيج الطاقة الوطني المستخدم في إنتاج الكهرباء والمكون من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة تبلغ 50% للتخلص التدريجي من الوقود السائل.

كما تعمل على إضافة 20 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنويًا للوصول إلى 130 جيجاواط بحلول عام 2030، ويجري تنفيذ أكثر من 80 مبادرة في القطاعين العام والخاص، باستثمارات تتجاوز 705 مليارات ريال.

الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية:

بيّن الدكتور الدسوقي أن المملكة أطلقت إستراتيجية وطنية للتقنية الحيوية لمواجهة التحدّيات الصحية وتعزيز الابتكار الطبي من خلال علم الجينوم والطب الدقيق، وتحويل نتائج الرعاية الصحية، وتحسين نوعية الحياة على الصعيد الوطني.

كما عززت المملكة رعاية الصحة العقلية بتنفيذها برامج تستهدف الفئات السكانية الضعيفة، لرفع مستوى الوعي بالصحة العقلية، ووضع سياسات قوية وأنظمة للدعم.

تمكين المرأة والقضاء على الفقر:

وعند الحديث عن العدالة الاجتماعية، أكد الدكتور الدسوقي التزام المملكة الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، مستشهدًا بجهودها في تمكين المرأة، من خلال حصولها عام 2020 على الجائزة العالمية لتمكين المرأة في مجال التقنية من الاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي عام 2022، صُنفت السعودية ضمن أفضل ثلاث دول تحسنت على مستوى العالم في سد الفجوة بين الجنسين من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، مبينًا أن هذا الإنجاز أكسبنا المركز الأول وجائزة تمكين المرأة في قطاع التقنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وشكلت مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قفزة بوصولها إلى 35% عام 2023، متجاوزة دولًا في الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السيليكون.

وعبر الدكتور الدسوقي، في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لجمهورية البرازيل الاتحادية لرئاستها لمجموعة العشرين وجهودها المثالية في تنظيم قمة العلوم الناجحة، داعيًا إلى الاتفاق على إطار يتماشى مع تطلعات المشاركين لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع العلوم والتقنية وتأمين مستقبل واعد للأجيال القادمة.

أكدت #المملكة خلال مشاركتها في قمة مجموعة العلوم بـ #مجموعة_العشرين (G20)، على التزامها بالاستثمار في مجالات العلوم والتقنيةوالحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي والابتكار وتبادل المعرفة العلمية لضمان تنمية مبتكرة ومستدامة.#G20Brasil pic.twitter.com/XAI1oZRBVA — مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) July 2, 2024