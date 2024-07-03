اختيار السعودية لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في عام 2025

​​أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) اختيار المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (Global Symposium for Regulators) في عام 2025، وذلك ضمن أعمال الندوة في نسختها هذا العام (GSR24)، التي عُقدت في مدينة كمبالا الأوغندية يوم الاثنين الماضي.

وسيُعقد هذا الحدث العالميّ المهم في مدينة الرياض، ليمثل منصة مثالية لمناقشة أبرز التطورات والتوجهات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي.

حدث عالمي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء:

تُعدّ الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) حدثًا سنويًا ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات منذ أكثر من 20 عامًا، ويجمع عددًا من الوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات والتقنية، وكذلك قادة القطاع الخاص العاملين في المجال الرقمي من أكثر من 193 دولة، لمناقشة أبرز التحديات والحلول المتعلقة بالسياسات والتنظيمات الرقمية على المستوى الدولي.

لماذا اختار الاتحاد الدولي للاتصالات السعودية لاستضافة الندوة؟

يأتي اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2025، انعكاسًا لثقة المجتمع الدولي بدورها الفاعل وإسهاماتها في تحقيق أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات.

كما يُعدّ هذا الاختيار تأكيدًا لمكانة المملكة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والمستوى القيادي في النضج التنظيمي الرقمي الذي تتمتع به، وكذلك لدورها الفاعل في دعم مسيرة التنمية الرقمية على المستوى الدولي.

الاتحاد الدولي للاتصالات @ITU يختار المملكة ممثلة بـ #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات "Global Symposium for Regulators" لعام 2025م، تجسيدا لدورها الريادي في قطاع الاتصالات والتقنية.#ITUGSR للمزيد:https://t.co/rimogJSk6B pic.twitter.com/4RF6WYnk3I — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) July 2, 2024

فقد أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات تحقيق المملكة مستوى قياديًا في النضج التنظيمي الرقمي في نوفمبر الماضي، لتتقدم بذلك على دول مجموعة العشرين، حيث جاءت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى اليابان، وروسيا.

ويذكر أن تقدم النضج التنظيمي الرقمي في السعودية أسهم في نمو الاقتصاد الرقمي، ووصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 154 مليار ريال في عام 2022م، إضافة إلى تشجيع المنافسة وجذب الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية، وتعزيز دور المملكة الريادي والفاعل في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد شاركت في فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR24)، التي عُقدت في مدينة كمبالا الأوغندية يوم الاثنين الماضي تحت عنوان: “التنظيم من أجل التأثير”.

وشاركت في الاجتماعات المعنية بالرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية في دول العالم، وجلسات حوارية رفيعة المستوى لتسليط الضوء على دورها الريادي في إعادة تصور التنظيم لتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي.

جانب من كلمة سعادة نائب المحافظ م.عمر الرجراجي خلال الاجتماع التنفيذي مع رؤساء الهيئات التنظيمية بعنوان "رسم مسار التقنيات الحديثة"ضمن أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات #GSR24. pic.twitter.com/ezzWmRStSn — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) July 1, 2024