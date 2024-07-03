أهم الأجهزة المُتوقع إعلانها في حدث Galaxy Unpacked القادم

أعلنت شركة سامسونج رسميًا إقامة حدث Galaxy Unpacked في تاريخ 10 من يوليو الجاري وتقول الشركة إنها ستكشف عن الجيل القادم من Galaxy AI دون تحديد ما ستعلنه بالضبط في هذا الحدث. ومع ذلك، هناك العديد من التسريبات والشائعات التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية حول ما ستعلنه سامسونج في حدثها القادم Galaxy Unpacked.

وفي هذا المقال سنركز في الأجهزة المُتوقع إعلانها في حدث Galaxy Unpacked القادم وسنذكر منها ما يلي:

1- هاتف Galaxy Z Fold 6 القابل للطي:

Galaxy Z Fold من أهم الأجهزة التي تعلنها سامسونج سنويًا في حدث Galaxy Unpacked، وفي هذا العام ستعلن الشركة طراز Galaxy Z Fold6 الذي من المُتوقع أن يتضمن كاميرات تأتي بالمواصفات نفسها الخاصة بكاميرات Galaxy Z Fold5، وهذا يعني أن الكاميرا الواسعة ستأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x وتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ومن المُتوقع أيضًا أن يعمل هذا الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المخصص لهواتف سامسونج الرائدة، وأن يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت.

2- هاتف Galaxy Z Flip 6:

من المؤكد أن هاتف Galaxy Z Flip6 سيتضمن شاشة خارجية كبيرة، ومن المُتوقع أن تكون أكبر قليلًا من شاشة طراز Z Flip5 وأن تأتي بمقاس قدره 3.9 بوصات. ومن المُتوقع أيضًا أن يحصل Z Flip6 على ترقية في دقة الكاميرا الأساسية، وأن يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أكبر من سعة بطارية Z Flip5 بمقدار يبلغ 300 ميلّي أمبير في الساعة.

3- سلسلة ساعات Galaxy Watch 7:

من المُتوقع أن تكشف سامسونج عن سلسلة Galaxy Watch 7، ومن المُتوقع أن تتضمن سلسلة الساعات الذكية الجديدة ثلاثة طرز، هي: القياسي والكلاسيكي (Classic) والاحترافي (Pro)، بالإضافة إلى ترقيات في المعالجات وسرعة الشحن، وسطوع الشاشات، ومزايا تتبع المؤشرات الصحية.

4- ساعة Galaxy Watch Ultra:

بالإضافة إلى سلسلة Samsung Galaxy Watch 7 الجديدة، من المُتوقع أن تطلق الشركة طراز Galaxy Watch Ultra الجديد كليًا الذي من المُتوقع أن يكون منافسًا لساعة Apple Watch Ultra.

من المُتوقع أن تأتي ساعة Galaxy Watch Ultra من سامسونج بمواصفات قريبة من مواصفات Apple Watch Ultra بحيث تمتاز بالهيكل الصلب والمتانة العالية، وأن تتضمن مزايا خاصة بتتبع الرياضات الخارجية بالإضافة إلى الأداء المتطور، والبطارية الكبيرة. ومن المُتوقع أيضًا أن تأتي بتصميم squircle الذي يجمع بين الشكل المربع والشكل الدائري؛ إذ تأتي في هيكل مربع مع شاشة LED دائرية.

5- خاتم Galaxy Ring الذكي:

كشفت سامسونج أول مرة عن خاتمها الذكي الأول Galaxy Ring في شهر يناير في حدث Galaxy Unpacked عند إعلان سلسلة S24، لكنها شاركت منذ ذلك الحين القليل من التفاصيل حول هذا الخاتم، ومن المُتوقع أن تعرض جميع التفاصيل في حدث Galaxy Unpacked القادم في يوليو الجاري.

سيوفر Galaxy Ring مجموعة من مزايا تتبع الصحة واللياقة البدنية. ووفقًا للشائعات، سيكون Galaxy Ring متاحًا بعدة أحجام وسيوفر مزايا مشابهة للمزايا التي توفرها ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch.

6- سماعات Galaxy Buds 3 and Buds 3 Pro:

كشفت العديد من التسريبات خلال الأسابيع القليلة الماضية أن سامسونج قد تغير تصميم سماعاتها اللاسلكية الجديدة وقد تطلق سماعات Galaxy Buds 3 و Buds 3 Pro بتصاميم تشبه تصاميم سماعات آبل AirPods.

من المُتوقع أت يأتي طراز 3 Galaxy Buds بتصميم مشابه للجيل الثالث من سماعات AirPods دون وجود سدادات أذن من السيليكون، وسيكون تصميم Buds 3 Pro مشابهًا لتصميم AirPods Pro 2 مع وجود سدادات من السيليكون، ومن المُتوقع أيضًا أن تأتي الطرز الجديدة من سماعات سامسونج مع ترقيات في عمر البطارية وجودة الصوت وخاصية إلغاء الضوضاء.