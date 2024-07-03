“أدنوك” و”إي آند” تتعاونان لبناء أكبر شبكة 5G خاصة في قطاع الطاقة

وقعت شركة (أدنوك) اليوم اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة (إي آند)، لبناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس (5G) مخصصة لقطاع الطاقة في العالم.

وستُغطي الشبكة الجديدة مساحة 11 ألف كيلومتر مربع، وتوفر اتصالًا عالي السرعة في جميع مواقع عمليات (أدنوك) البرية والبحرية.

كما ستدعم جهود أدنوك المستمرة لتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وإدماجها في جميع المنشآت التابعة لها الواقعة خارج نطاق الشبكة العامة، إضافة إلى خفض التكاليف من خلال أتمتة العمليات، ورفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات، وتعزيز سلامة الكوادر البشرية.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع، المقرر استكماله في عام 2025، قيمة تجارية تبلغ 5.5 مليارات درهم إماراتي (1.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تشغيله.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: “إنه تماشيا مع توجيهات القيادة، تواصل أدنوك التوسع في توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وتحقيق أكبر قيمة ممكنة من أصول وموارد الشركة”.

وأضاف معاليه: يُعدّ هذا المشروع الإستراتيجي الذي ننفذه بالتعاون مع مجموعة (إي آند) ممكّنًا أساسيًا ضمن جهود أدنوك لترسيخ مكانتها بوصفها أكثر شركة طاقة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في العالم، وبالتزامن مع النمو المستمر في طلب منتجات الطاقة والذكاء الاصطناعي عالميًا، وتُركز أدنوك في تعزيز الاستثمار في حلول الاتصال المتطورة لربط مواقع عملياتها، وضمان استمرارها بتوفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة بشكل مسؤول لعملائها حول العالم”.

وأوضح معاليه أن أدنوك تواصل توسعة محفظة أعمالها المتنوعة في قطاع الطاقة وتطويرها وقال: “كلنا ثقة بأن هذه الشراكة الإستراتيجية مع (إي آند) ستسهم في تعزيز وزيادة القيمة، وستُمكّن الشركة من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاء في جميع جوانب الأعمال، بدءًا من غرف التحكم ووصولًا إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية، وذلك ضمن سعيها لرفع كفاءة عملياتها، وتعزيز أمن وسلامة كوادرها وحماية البيئة في كافة مواقع العمل”.

تعرفوا على الخطوات التي اتخذناها لكي نصبح الشركة الأكثر تمكينًا للذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة عبر الشراكة مع شركة "إي آند" لبناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس مخصصة لقطاع الطاقة. لمزيد:https://t.co/GEAotrKQze#طاقة_للحياة#الذكاء_الاصطناعي_للطاقة pic.twitter.com/Tb8ubk82fM — ADNOC Group (@ADNOCGroup) July 3, 2024

من جانبه، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية – أبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة (إي آند): “يتيح التعاون بين (إي آند) وأدنوك إنشاء شبكة خاصة متطورة للجيل الخامس 5G، مما يؤكد التزامنا بتسخير قوة التكنولوجيا لدفع عجلة التحول المستدام والذكي في قطاع الطاقة. ونظرًا إلى الدور المحوري الذي تؤديه شبكات الاتصالات بصفتها ركيزة أساسية للتقدم التكنولوجي، فنحن حريصون على مشاركة خبراتنا الطويلة كمجموعة رائدة في شبكات الاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتعزيز مسار التطور والابتكار في قطاع الطاقة، وتحفيز النمو والنجاح لبقية القطاعات”.

أكثر من 12 ألف جهاز استشعار لنقل المعلومات عبر شبكة 5G:

ستكون شبكة الاتصالات من الجيل الخامس، عند اكتمالها، قادرة على نقل المعلومات من أكثر من 12 ألف جهاز استشعار على امتداد آبار وخطوط أنابيب النفط والغاز وإيصالها إلى غرف التحكم الذاتية التشغيل، مما يساعد في تقديم توصيات لحظية تسهم في زيادة العمر الافتراضي للأصول وضمان تعزيز السلامة في حقول النفط.

وتتيح الشبكة أيضا استخدام التقنيات الرقمية في رؤوس الآبار، وتوفر رؤية شاملة للعمليات تساهم في زيادة الإنتاجية من أعمال الشركة على امتداد سلسلة القيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن بناء شبكة الاتصالات من الجيل الخامس، يستند إلى إستراتيجية أدنوك الطويلة الأمد لتطوير التقنيات الرائدة ونشرها في مواقعها، ويمثل جزءًا من برنامج متعدد السنوات لتسريع توظيف استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي المتطورة على امتداد سلسلة القيمة لأعمالها، ويدعم مساعيها لتصبح أكثر شركة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في العالم.