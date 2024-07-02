“stc” تتعاون مع نوكيا لتعزيز شبكتها بحلول الذكاء الاصطناعي 

نجحت مجموعة (stc) في تعزيز كفاءة شبكتها وتقديم تجربة استثنائية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، وذلك من خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة من شركة نوكيا، إذ استخدمت حل نوكيا (MantaRay SON)، وهو نظام عمليات متطور يعمل على أتمتة شبكات الاتصالات وتحسينها لحظيًا.

طُبق حل (MantaRay SON) أول مرة على البنية التحتية لشبكة (stc) خلال موسم الحج هذا العام، مما أتاح للشركة تقديم تجربة اتصال استثنائية لأكثر من مليون حاج.

تطوير خوارزمية مخصصة لموسم الحج:

يُعدّ هذا التعاون التقني الناجح من أوائل الأمثلة على استخدام حلول نوكيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دعم شبكات الاتصالات المتنقلة، وتمثلت إحدى ثمار هذا التعاون في تطوير خوارزمية مخصصة لموسم الحج.

فقد طورت مجموعة (stc) بالتعاون مع نوكيا خوارزمية مخصصة لموسم الحج، وعملت هذه الخوارزمية على تحسين أداء الشبكة خلال مُدَد زمنية قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة، مما سمح بتلبية طلب خدمات الاتصالات المتزايد خلال موسم الحج دون أي انقطاعات أو تباطؤ.

وُتعدّ (MantaRay SON) من نوكيا منصة رائدة في مجال تمكين حلول الذكاء الاصطناعي الذاتية التكوين التي تسهم في أتمتة شبكات الاتصالات وتحسين أدائها، حيث تقدم هذه المنصة وحدات تقنية يمكن بناؤها ونشرها لتطبيقات برمجية محددة لمواجهة التحديات التشغيلية.

تحقيق نتائج استثنائية:

شهدت شبكة (stc) تحسينات استثنائية نتيجة لتمكين نظام (MantaRay SON)، مما أتاح لها تحقيق نتائج مميزة تمثلت في:

معالجة أكثر من 10 آلاف إجراء في الساعة أثناء تشغيل شبكات الاتصالات، مما أدي إلى زيادة ملحوظة في معدل الاستخدام بنسبة بلغت 30% تقريبًا، وتحسن بنسبة بلغت 10% في متوسط البيانات المستخدمة.

أتمتة العديد من المهام المتعلقة بإدارة الشبكة، مما قلل الحاجة إلى التدخل البشري وحسّن من كفاءة الشبكة.

تحسين تغطية الشبكة من خلال توزيع إشارات الراديو بنحو أكثر كفاءة.

إدارة سعة الشبكة بفعالية عالية من خلال توزيع الموارد بشكل ديناميكي حسب الحاجة.

تمهيد الطريق لانتشار الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية للشبكات.

مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030:

يُعدّ هذا التقدم التقني الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي لحلول توسعة الشبكات اللاسلكية من مساهمات مجموعة (stc) في تمكين مجال الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 .

حلول ذكية لمستقبل مستدام:

يقدم هذا التعاون الناجح بين (stc) ونوكيا مجموعة واسعة من الحلول التقنية التي تدعم التحول الرقمي والنمو المستدام، بما يشمل: برامج كفاءة الطاقة، التي أدت إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة بلغت 13% عبر شبكات 4G و 5G في عام 2023.

كما تهدف stc إلى تغطية أكثر من 200 نظام لها بخدمات وحلول الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025، مما سيساهم في توفير ما يقرب من مليوني ريال سنويًا.