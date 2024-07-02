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وزير الاتصالات السعودي يناقش تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع أمازون

2 يوليو 2024آخر تحديث: 2 يوليو 2024
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وزير الاتصالات السعودي يناقش تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع أمازون

اجتمع معالي المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، مع مات غارمان، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز، وعدد من القيادات العليا في الشركة، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وذلك خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استثمارات الشركة في المناطق السحابية الفائقة السعة، مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة بأكملها.

دور الذكاء الاصطناعي في دعم الحراك الابتكاري:

اجتمع وزير الاتصالات السعودي أيضًا خلال زيارته للولايات المتحدة مع القيادات التنفيذية لشركة (World Wide Technology)، لبحث دور الذكاء الاصطناعي في دعم الحراك الابتكاري لخدمة الإنسانية، وتعزيز دور المملكة الرائد في هذا المجال.

نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة:

اجتمع وزير الاتصالات السعودي أيضًا خلال الأيام الماضية، مع جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة باعتبار المملكة مركزًا محوريًا للتقنية والابتكار.

كما ناقش خلال الاجتماع سبل تسريع نمو التقنيات الحديثة بما يخدم التقدم العلمي والتقني في شتى القطاعات، وكذلك توسيع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي بين البلدين.

تطوير صناعة الفضاء في السعودية:

بحث وزير الاتصالات السعودي أيضًا خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة مع مسؤولين في البيت الأبيض، توسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتحفيز الابتكار، وتطوير صناعة الفضاء في السعودية.

إذ ناقش معاليه مع آن نويبرغر، نائبة الأمن القومي للشؤون السيبرانية والتقنيات الناشئة، تعزيز الشراكة في تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، وتقنيات (ORAN RAN).

كما ناقش مع أموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، وبريت ماكغورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي، تعزيز التعاون في مجالات نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار.

واجتمع معاليه أيضًا مع شيراج باريك، مدير مجلس الفضاء الوطني الأمريكي، لبحث تعزيز الشراكات في مجال الفضاء، والمجالات الاستثمارية بين البلدين في اقتصادات الفضاء وتقنياته، وتعزيز استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، وكذلك تأهيل المواهب الوطنية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي تسهم في دفع تنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة.

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2 يوليو 2024آخر تحديث: 2 يوليو 2024
دقيقة واحدة
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