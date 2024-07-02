وزير الاتصالات السعودي يناقش تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع أمازون

اجتمع معالي المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، مع مات غارمان، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز، وعدد من القيادات العليا في الشركة، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وذلك خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استثمارات الشركة في المناطق السحابية الفائقة السعة، مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة بأكملها.

معالي @aalswaha يجتمع في سياتل مع الرئيس التنفيذي لشركة Amazon Web Services (AWS) السيد مات غارمان وعدد من القيادات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية واستثمارات الشركة في المناطق السحابية فائقة السعة دعماً لنمو الاقتصاد الرقمي في المملكة وكامل المنطقة. pic.twitter.com/ykpaOStKx7 — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) July 1, 2024

دور الذكاء الاصطناعي في دعم الحراك الابتكاري:

اجتمع وزير الاتصالات السعودي أيضًا خلال زيارته للولايات المتحدة مع القيادات التنفيذية لشركة (World Wide Technology)، لبحث دور الذكاء الاصطناعي في دعم الحراك الابتكاري لخدمة الإنسانية، وتعزيز دور المملكة الرائد في هذا المجال.

معالي @aalswaha يناقش في واشنطن مع القيادات التنفيذية لشركة World Wide Technology، دور الذكاء الاصطناعي في دعم الحراك الابتكاري لخدمة الإنسانية، وتعزيز دور المملكة الرائد في هذا المجال عبر التقنيات الحديثة. pic.twitter.com/hk510eHBIf — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) June 29, 2024

نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة:

اجتمع وزير الاتصالات السعودي أيضًا خلال الأيام الماضية، مع جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة باعتبار المملكة مركزًا محوريًا للتقنية والابتكار.

معالي @aalswaha يجتمع في العاصمة واشنطن مع معالي وزيرة التجارة الأمريكية السيدة جينا ريموندو، بحضور سمو السفيرة @rbalsaud، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة والفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين. pic.twitter.com/EUWYNRFH6G — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) June 29, 2024

كما ناقش خلال الاجتماع سبل تسريع نمو التقنيات الحديثة بما يخدم التقدم العلمي والتقني في شتى القطاعات، وكذلك توسيع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي بين البلدين.

تطوير صناعة الفضاء في السعودية:

بحث وزير الاتصالات السعودي أيضًا خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة مع مسؤولين في البيت الأبيض، توسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتحفيز الابتكار، وتطوير صناعة الفضاء في السعودية.

إذ ناقش معاليه مع آن نويبرغر، نائبة الأمن القومي للشؤون السيبرانية والتقنيات الناشئة، تعزيز الشراكة في تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، وتقنيات (ORAN RAN).

معالي @aalswaha وبحضور سمو السفيرة @rbalsaud يجتمع مع السيدة آن نيوبرغر، نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا السيبرانية والناشئة، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس وتقنيات ORAN، وذلك ضمن مجموعة لقاءات مع مسؤولين في… pic.twitter.com/Cc00oUQEfM — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) June 28, 2024

كما ناقش مع أموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، وبريت ماكغورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي، تعزيز التعاون في مجالات نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار.

ضمن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية؛ معالي @aalswaha يجتمع في البيت الأبيض وبحضور سمو السفيرة @rbalsaud مع المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة السيد أموس هوكستين، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي السيد بريت ماكغورك، لتوسيع الشراكة… pic.twitter.com/b3J4g7Rlxm — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) June 28, 2024

واجتمع معاليه أيضًا مع شيراج باريك، مدير مجلس الفضاء الوطني الأمريكي، لبحث تعزيز الشراكات في مجال الفضاء، والمجالات الاستثمارية بين البلدين في اقتصادات الفضاء وتقنياته، وتعزيز استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، وكذلك تأهيل المواهب الوطنية.

معالي رئيس مجلس الإدارة @aalswaha يجتمع في البيت الأبيض مع الدكتور شيراج آر باريك، أمين مجلس الفضاء الوطني الأمريكي، وبحضور سمو السفيرة @rbalsaud وذلك لمناقشة الشراكة في مجال الفضاء وتقنياته وتعزيز استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية إضافة إلى تأهيل وتنمية المواهب… pic.twitter.com/f9lNoJa7qm — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) June 28, 2024

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي تسهم في دفع تنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة.